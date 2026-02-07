Menü Kapat
12°
 Selahattin Demirel

Ankara'da TÜVTÜRK muayene istasyonunda öldürülen polis Melih Okan Keskin için başmüfettiş görevlendirildi

Ankara'da aracını muayeneye götürdüğü TÜVTÜRK istasyonunda uğradığı darp sonucu hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaparak polis başmüfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 22:33
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 22:39

'da 2 Şubat'ta Melih Okan Keskin'in (44), aracını muayene için götürdüğü Yenimahalle'deki istasyonunda çıkan tartışmada kurum çalışanlarının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

BAKAN YERLİKAYA: POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay hakkında açıklama yaptı. Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımında "Polis Memurumuz Melih Okan Keskin’e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Bu üzücü olayla ilgili olarak Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Yerlikaya, paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına da yer verdi. Kurumun açıklamasında şu ifadeler bulundu:

"02.02.2026 tarihinde Ankara'da bir araç muayene istasyonunda yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Polis Memuru Melih Okan Keskin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz.

Yaşanan bu üzücü hadise sonucunda araç muayene istasyonu çalışanları M.Y. ve S.A. isimli kişiler adli mercilerce tutuklanmıştır.

Olayın tüm yönleri ile araştırılması amacı ile Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü olarak meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen menfur saldırının adli ve idari süreçlerde takipçisi olacağımızı bildiririz."

"HAYATININ BAHARINDA VEFAT ETTİ"

Öldürülen polis memuru Melih Okan Keskin'in eşi Emel Keskin, kocasının kendisine saldıranlara karşılık vermediğini söyleyerek "Kocam ameliyata girerken beni sevdiğini ve kedimize ve çocuklarımıza iyi bakmamı söyledi. Elimi öperek ameliyata girdi. Hayatının baharında vefat etti. Bir insanın hayatı bu kadar kolay olmamalı" demişti.

