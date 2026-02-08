Menü Kapat
Gündem
Editor
 Onur Kaya

Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberi: Akdeniz'de gece yarısı deprem oldu. AFAD depremin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında gece saatlerinde deprem paniği yaşandı.

5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 01.33'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, sarsıntının derinliğinin 9,19 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi.

ÖĞLEN DE SALLANDI

Akdeniz açıklarında saat 12.10'da da deprem olmuş, AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3,8 olarak duyurmuştu.

Balıkesir Sındırgı'da peş peşe depremler: Aynı dakikada 3 sarsıntı
Uzman isimden Marmara depremi uyarısı: İstanbul dahil 10 ili etkileyecek
YORUM YAZ
