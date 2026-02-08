Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında gece saatlerinde deprem paniği yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 01.33'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, sarsıntının derinliğinin 9,19 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2020267382736871716
Akdeniz açıklarında saat 12.10'da da deprem olmuş, AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3,8 olarak duyurmuştu.