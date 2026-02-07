Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu! AFAD büyüklüğünü duyurdu

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 6.84 kilometre olarak kaydedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2020027745326018629?s=20

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 9.1 olarak kaydedildi. https://x.com/Kandilli_info/status/2020027268421059001?s=20