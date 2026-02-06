Erzincan depreminin ardından Naci Görür'den flaş açıklama! "Deprem kritik yerde"

Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın açıkladığı verilerde; depremin yerin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

AFAD'ın verileri şu şekilde;

Büyüklük: 4.9 (Ml)

Yer: Kemah (Erzincan)

Tarih: 2026-02-06

Saat: 14:16:13 TSİ

Enlem: 39.70694 N

Boylam: 38.84639 E

Derinlik: 4.52 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2019733808598118436

NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bölgede kısa süreli paniğe neden olan depreme ilişkin Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"DEPREM KRİTİK YERDE"

Depremin kritik bir noktada meydana geldiğini belirten Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonunda deprem beklendiğini belirtti. Görür, "Bu deprem o segmana yakın" ifadelerini kullandı.

https://x.com/nacigorur/status/2019745335115993568