Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Erzincan depreminin ardından Naci Görür'den flaş açıklama! "Deprem kritik yerde"

Son dakika haberi: Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğündeki deprem oldu. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Erzincan depreminin ardından Naci Görür'den flaş açıklama!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 15:50

Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın açıkladığı verilerde; depremin yerin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Erzincan depreminin ardından Naci Görür'den flaş açıklama! "Deprem kritik yerde"

AFAD'ın verileri şu şekilde;

  • Büyüklük: 4.9 (Ml)
  • Yer: Kemah (Erzincan)
  • Tarih: 2026-02-06
  • Saat: 14:16:13 TSİ
  • Enlem: 39.70694 N
  • Boylam: 38.84639 E
  • Derinlik: 4.52 km

https://x.com/DepremDairesi/status/2019733808598118436

NACİ GÖRÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bölgede kısa süreli paniğe neden olan depreme ilişkin Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Erzincan depreminin ardından Naci Görür'den flaş açıklama! "Deprem kritik yerde"

"DEPREM KRİTİK YERDE"

Depremin kritik bir noktada meydana geldiğini belirten Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonunda deprem beklendiğini belirtti. Görür, "Bu deprem o segmana yakın" ifadelerini kullandı.

https://x.com/nacigorur/status/2019745335115993568

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzman isimden kritik deprem uyarısı! "Risk göz ardı edilemez"
Erzincan'da yaşanan depremin şiddeti kamerada!
Erzincan'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.