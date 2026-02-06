Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Erzincan'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

AFAD'tan alınan son verilere göre; Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yaşanan depremde can ve mal kaybının olmadığını duyurdu. Prof. Dr. Naci Görür ise depremin kritik bir yerde meydana geldiğini belirterek, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu zonunda deprem beklediklerini ifade etti.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 15:42

'tan alınan son verilere göre; Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 4.52 kilometre olarak kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerden de hissedildi.

https://x.com/DepremDairesi/status/2019733808598118436?s=20

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

ise yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği ise 3.1 olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/2019733569568956556?s=20

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan." ifadelerini kullandı.

Erzincan'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

AFAD'TAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada saha taramalarının başladığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

Erzincan'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

"DEPREM KRİTİK YERDE"

Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından açıklama yaptı. Görür depremin kritik bir yerde olduğunu belirterek, "Kemah-Hakblir/Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Yedisu segmanında deprem bekliyoruz. Bu deprem o segmana yakın" ifadelerini kullandı.

Erzincan'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri duyurdu
#afad
#kandilli rasathanesi
#Deprem Haberi
#Erzincan Depremi
#Kemah Depremi
#Gündem
