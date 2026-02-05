Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Deprem uzmanı Okan Tüysüz Marmara'yı uyardı, riskli şehri açıkladı: 7 üzeri deprem bekleniyor

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Edirne'de Marmara'da beklenen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Okan Tüysüz bölgeyi işaret ederek depremlerin büyüklüğüne ilişkin yorum yaptı. Tüysüz, olası Marmara depreminde Edirne'nin de güney kesimlerinin etkileneceğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 17:36

Balıkesir başta olmak üzere ’da meydana gelen artçı depremler panik havası oluşturdu. Marmara Bölgesi ve ’da beklenen büyük depremlere ilişkin uzmanlardan sürekli uyarılar geliyor. uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Edirne'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deprem uzmanı Okan Tüysüz Marmara'yı uyardı, riskli şehri açıkladı: 7 üzeri deprem bekleniyor

TARİHİ KAYITLARDA YER ALAN DEPREMLER

Marmara'da olan depremlerin Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi kayıtlarda yer aldığını anlatan Tüysüz, "Geçmişte olmuş mu? Olmuş. Gelecekte olur mu? Gelecekte olacağına da kesin diyebiliriz." dedi. Tüysüz, İstanbul'da hissedilen depremler incelendiğinde Bizans döneminde 49, Osmanlı döneminde ise 52 depremin kayıtlara geçtiğini, bunların az ya da çok hasar oluşturduğunu kaydetti.

Bilimsel çalışmaların bu beklentiyi doğruladığını ifade eden Tüysüz, "Özellikle 7'nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var. Bugün bazı arkadaşlar 'Deprem olmayacak.' deseler de bunların yaptığı bu görüşe altlık oluşturabilecek herhangi bir bilimsel çalışma maalesef bulunmamaktadır." diye konuştu.

Deprem uzmanı Okan Tüysüz Marmara'yı uyardı, riskli şehri açıkladı: 7 üzeri deprem bekleniyor

''7,2 BÜYÜKLÜĞÜNÜ BULABİLİR''

Bu depremlerin dağılımına bakıldığında özellikle Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Ganos segmentinde yoğunlaştığını vurgulayan Tüysüz, Marmara'da bugün için ciddi bir deprem beklentisi bulunduğunu dile getirdi.

Tüysüz, 1509 ve 1766 depremlerinin meydana geldiği bölgede yeniden bir depremin yaşanacağını vurgulayarak, "Olası en büyük deprem 7,2-7,3 büyüklüğünde olabilir. Daha küçük depremler de yaşanabilir ancak 7 büyüklüğündeki deprem olasılığı her zaman varlığını koruyor." ifadelerini kullandı.

Depremlere karşı tedbirlerin artırılması gerektiğini kaydeden Tüysüz, Türkiye'de 24 il, 101 ilçe ve 550 köyün merkezi fay üzerinde yer aldığını belirtti.

Deprem uzmanı Okan Tüysüz Marmara'yı uyardı, riskli şehri açıkladı: 7 üzeri deprem bekleniyor

EDİRNE'Yİ İŞARET ETTİ

Tüysüz, olası Marmara depreminde Edirne'nin de güney kesimlerinin etkileneceğini bildirdi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da kentte olası depremlere yönelik aldıkları tedbirleri anlattı.

Afetlerin sınır tanımadığını dile getiren Gencan, "Olası bir Marmara depreminde Edirne sadece kendini koruyan değil, bölgesine omuz veren, yük alan bir şehir olmak zorundadır. Edirne'nin gerçeği sadece deprem değildir. Taşkın, sel, yangın ve hava olayları gibi risklere karşı hazırlıklıyız." şeklinde konuştu.

Programa, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, AFAD temsilcileri, arama kurtarma gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Tüysüz en riskli 3 noktayı açıkladı! 7 büyüklüğünü aşacak: 'Türkiye'de deprem olmayacak yer yok'
ETİKETLER
#istanbul
#deprem
#marmara
#Sındırgı
#Okan Tüysüz
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.