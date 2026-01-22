Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Okan Tüysüz en riskli 3 noktayı açıkladı! 7 büyüklüğünü aşacak: 'Türkiye'de deprem olmayacak yer yok'

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz, TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Tüysüz bölgede yaşanan hareketliliğin daha da devam edebileceğini belirterek, bölgede yıkıcı bir deprem beklenmediğini bildirdi. 7 büyüklüğünde deprem beklenen noktaları açıklayan uzman isim, "Türkiye'nin içinde deprem olmayacak bir yer yok" dedi.

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
22.01.2026
13:28
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
13:32

'in ilçesinde meydana gelen 4.5, 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde meydana gelen peş peşe depremler tedirgin etti. Bölgede 22 binin üzerinde olduğunu belirten Prof. Dr. Okan Tüysüz, TGRT Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bölgede yaşanan sismik gerilim hakkında konuşan Tüysüz, bölgede yıkıcı ve büyük bir deprem beklemediklerini belirtti.

Okan Tüysüz en riskli 3 noktayı açıkladı! 7 büyüklüğünü aşacak: 'Türkiye'de deprem olmayacak yer yok'

ARTÇILAR 22 BİNİ GEÇTİ

Balıkesir'de yaşanan depremlerin olağandışı olduğunu belirten Tüysüz, "'de zaman zaman böyle deprem fırtınaları yaygındır. Deprem fırtınası dediğimiz olay farklı büyüklükteki depremlerin bir arada meydana geldiği sismik olaylardır. Sındırgı'da yaşanan da buna benzer bir olay. Fakat artçı sayısı 22 bini geçince bu biraz fazla oldu" dedi.

Okan Tüysüz en riskli 3 noktayı açıkladı! 7 büyüklüğünü aşacak: 'Türkiye'de deprem olmayacak yer yok'

"BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Tüysüz, "Neden olduğuna dair çalışmalar ise hala sürüyor. 1-2 sene biz bu araştırmalarla uğraşırız. Bu depremler rahatsızlık yaratsa da bölgede büyük bir depreme yol açmayacağı kanaatini taşıyorum" dedi.

3 NOKTAYI İŞARET ETTİ

7 büyüklüğünde deprem beklenen yerleri açıklayan Tüysüz, "Türkiye'de 500'ün üzerinde diri fay var. Türkiye'nin içinde deprem olmayacak bir yer yok. 7'nin üzerinde deprem beklediğimiz yerlerin başında Marmara geliyor. Bingöl Yedisu'da da büyük bir deprem bekliyoruz. Bunlar en iyi bilinen sismik boşluklar. Yine Bingöl Palu arası 7 büyüklüğünü aşacak depremler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Okan Tüysüz en riskli 3 noktayı açıkladı! 7 büyüklüğünü aşacak: 'Türkiye'de deprem olmayacak yer yok'
