Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Uzman isimden kritik deprem uyarısı! "Risk göz ardı edilemez"

Asrın felaketinin yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Cavit Atalar, Kıbrıs'ın aktif fay sistemleri konusunda uyarıda bulundu. Bölgenin sürekli sismik hareketlilik içinde olduğunu belirten Atalar, yılda ortalama 500-600 depremin kaydedildiğini ve yapı kalitesinin can kayıplarında belirleyici olduğunu vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzman isimden kritik deprem uyarısı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 14:25

Asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde 'ın güncel deprem riskine dikkat çeken Prof. Dr. Cavit Atalar, yalnızca teorik bir olasılık olmadığını adanın deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Uzman isimden kritik deprem uyarısı! "Risk göz ardı edilemez"

Kıbrıs'ın büyük depremlerle nadiren gündeme gelmesine rağmen çevresindeki aktif fay sistemleri nedeniyle sürekli sismik hareketlilik içinde olduğunun altını çizen Atalar, adanın Anadolu, Afrika ve Arap levhalarının etkileşim alanında yer aldığını söyledi.

"DEPREM NE ZAMAN OLACAK?"

Jeodinamik yapının, yıkıcı depremler uzun aralıklarla gerçekleşse de riskin hiçbir zaman ortadan kalkmadığını söyleyen Atalar, toplumda en sık sorulan sorunun "Deprem ne zaman olacak?" sorusuna değindi.

Uzman isimden kritik deprem uyarısı! "Risk göz ardı edilemez"

DEPREM SAYISI 1200'E KADAR ÇIKTI

"Deprem ne zaman olacak?" sorunun yanlış bir varsayıma dayandığını ifade eden Atalar, Kıbrıs'ta her gün deprem meydana geldiğini söyledi. Kıbrıs'ta yılda ortalama 500-600 sarsıntının kaydedildiğini, bazı yıllarda bu sayının bini aştığını, büyük depremler sonrasında ise 1200'e kadar çıktığını söyleyen Atalar, 6 Şubat depremlerinin ardından Kıbrıs çevresinde kaydedilen yüksek sayıdaki sarsıntının, bölgedeki fay etkileşimlerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

Uzman isimden kritik deprem uyarısı! "Risk göz ardı edilemez"

YAPILAŞMA KONUSUNDA UYARDI

Depremlerin yıkıcı etkisinin yalnızca büyüklükle sınırlı olmadığını belirten Prof. Dr. Cavit Atalar, yapı kalitesinin belirleyici unsur olduğunu vurguladı. Aynı büyüklükteki bir depremin farklı bölgelerde farklı sonuçlar doğurabildiğini ifade eden Atalar, özellikle mühendislik hizmeti almamış yapılar, eski bina stoku ve zemin özellikleri dikkate alınmadan yapılan yapılaşmanın ciddi risk oluşturduğunu sözlerine ekledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Asrın felaketinin 3. yıl dönümü! 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
ETİKETLER
#deprem riski
#Kıbrıs
#Sismik Hareketlilik
#Deprem Hazırlığı
#Yapılaşma
#Kıbrıs Deprem Riski
#Fay Sistemleri
#Yapı Kalitesi
#Levha Etkileşimi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.