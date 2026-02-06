Uzman isimden kritik deprem uyarısı! "Risk göz ardı edilemez"

Asrın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde Kıbrıs'ın güncel deprem riskine dikkat çeken Prof. Dr. Cavit Atalar, yalnızca teorik bir olasılık olmadığını adanın deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıs'ın büyük depremlerle nadiren gündeme gelmesine rağmen çevresindeki aktif fay sistemleri nedeniyle sürekli sismik hareketlilik içinde olduğunun altını çizen Atalar, adanın Anadolu, Afrika ve Arap levhalarının etkileşim alanında yer aldığını söyledi.

"DEPREM NE ZAMAN OLACAK?"

Jeodinamik yapının, yıkıcı depremler uzun aralıklarla gerçekleşse de riskin hiçbir zaman ortadan kalkmadığını söyleyen Atalar, toplumda en sık sorulan sorunun "Deprem ne zaman olacak?" sorusuna değindi.

DEPREM SAYISI 1200'E KADAR ÇIKTI

"Deprem ne zaman olacak?" sorunun yanlış bir varsayıma dayandığını ifade eden Atalar, Kıbrıs'ta her gün deprem meydana geldiğini söyledi. Kıbrıs'ta yılda ortalama 500-600 sarsıntının kaydedildiğini, bazı yıllarda bu sayının bini aştığını, büyük depremler sonrasında ise 1200'e kadar çıktığını söyleyen Atalar, 6 Şubat depremlerinin ardından Kıbrıs çevresinde kaydedilen yüksek sayıdaki sarsıntının, bölgedeki fay etkileşimlerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

YAPILAŞMA KONUSUNDA UYARDI

Depremlerin yıkıcı etkisinin yalnızca büyüklükle sınırlı olmadığını belirten Prof. Dr. Cavit Atalar, yapı kalitesinin belirleyici unsur olduğunu vurguladı. Aynı büyüklükteki bir depremin farklı bölgelerde farklı sonuçlar doğurabildiğini ifade eden Atalar, özellikle mühendislik hizmeti almamış yapılar, eski bina stoku ve zemin özellikleri dikkate alınmadan yapılan yapılaşmanın ciddi risk oluşturduğunu sözlerine ekledi.