Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ikinci büyük sarsıntısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saat 04.17'de Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremin ilçede oluşturduğu yıkım, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı. İlçe merkezinin farklı noktalarında bulunan kameralara yansıyan görüntülerde, şiddetli sarsıntının başlamasıyla birlikte sokakta bulunan vatandaşların panik halinde sağa sola kaçıştığı, bazı kişilerin ise binalardan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Deprem anında çevredeki araçların aniden durduğu, sürücülerin araçlarını terk ederek açık alanlara yöneldiği anlar da görüntülerde yer aldı.