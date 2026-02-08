Otobanda ölüme davetiye: 324 km hız yapan sürücü yakalandı

Kategoriler
Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyolda motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yapıp peş peşe şerit değiştiren sürücü A.Ç., 324 kilometre hıza ulaştığı anları sosyal medya hesabından yaplaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görüntüleri sosyal medya üzerinden ‘Gereği Yapıldı' notuyla paylaştı. Yerlikaya, "Motosiklet sürücüsü hakkında; TCK'nın 179/2 maddesinden adli işlem yapıldı. Ayrıca idari para cezası uygulandı" ifadelerini kullandı.