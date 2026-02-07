Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 Banu İriç

Siyaset kulislerini karıştıran iddia: CHP'li başkan Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor

Ankara'da konuşulan CHP'den AK Parti'ye transfer iddiaları siyasi gündemde ana konu oldu. CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçmek istediği hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için kulis yaptığı iddia ediliyor.

Banu Iriç
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
07.02.2026
22:53
|
07.02.2026
07.02.2026
23:28

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programının moderatörü gazeteci Gürkan Hacır, Ankara kulislerini çalkalayan bir transfer iddiasını ekranlara taşıdı. Konuşulanlara göre 'li Keçiören Mesut Özarslan partisinden istifa edip 'ye geçmenin hazırlıklarını yapıyor.

"ERDOĞAN'I KARŞILAMAYA GİDİYOR AK PARTİ İLE KONTAKTA"

Hacır, bunun sebebi olarak da Özarslan hakkında yürütülen Portaş Genel Müdürlüğü dönemine ilişkin yolsuzluk soruşturmasını işaret ederek bunların önüne geçebilmek için AK Parti ile kontak kurmaya çalıştığını söyledi.

Özarslan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye çabaladığını da söyleyen Hacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'ya dönüşlerinde karşılamaya giden isimler arasında yer aldığına da dikkat çekti.

Siyaset kulislerini karıştıran iddia: CHP'li başkan Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor

ÖZARSLAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Başkan Özarslan bu konuda net bir açıklama yapmazken sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“'Dava İnsanlık Davasıdır.' 'Nızam-ı Alem, İlay-ı Kelimetullah Davası' davamızdır. Vesselam…"

Siyaset kulislerini karıştıran iddia: CHP'li başkan Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor

MERSİN VE KONYA'DAN BİRER İLÇE BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇECEK

Gazeteci Ferhat Murat iki belediyenin daha AK Parti'ye geçebileceğine işaret etti. Murat “Mersin’den bir ilçe belediyesi ile Konya’nın Akşehir Belediyesi AK Parti’ye geçebilir.” dedi.

#chp
#ak parti
#belediye başkanı
#Siyaset
#Mesut Özarslan
#Politika
