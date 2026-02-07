Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Yalova'daki et firması konkordato ilanını dolandırıcılığa kalkan yaptı: Tosuncuk'tan sonraki en büyük olay

Konkordato ilan eden Yalova'daki et firması, sahte haberlerle güven sağlayıp anlaşma yaptığı firmaları milyonlarca liralık zarara uğrattı. Dolandırıcılık sistemini kuran yöneticinin "Beni bu ülkede tutuklayacak hakim ve savcı yok" dediği öne sürülürken mağdurların avukatı "Tosuncuk'tan sonraki en büyük dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yalova'daki et firması konkordato ilanını dolandırıcılığa kalkan yaptı: Tosuncuk'tan sonraki en büyük olay
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 20:18

Yalova'da et ve et ürünleri hizmeti veren firma, ilan etti. 25 Aralık 2025 tarihinde ise firmanın yaklaşık 50 çalışını işten çıkarıldı. Firmayla iş yapan ve et ve hayvan tedariki gerçekleştiren taşeron firmalar ile maaş ve tazminatlarını alamayan işçiler, firma sahipleri Serdar Y., Nurçin Y. Serdar A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN TOSUNCUK'TAN SONRAKİ EN BÜYÜKDOLANDIRILIK OLAYI"

Avukat İbrahim Halil Açıkgöz, yaptığı açıklamada büyük bir olayıyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Bugün mağdurlarla beraber Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayız. Yaklaşık 1 milyar liralık bir vurgun söz konusu. Birçok mağdur var.

Yalova'daki et firması konkordato ilanını dolandırıcılığa kalkan yaptı: Tosuncuk'tan sonraki en büyük olay

"İNTERNETTEKİ SAHTE HABERLERE KANIP ANLAŞMA YAPIYORLAR"

Eski Bursaspor başkan adayı bir yere ortak olduğunu iddia ediyor. 3 milyar liralık et sektöründe dev yatırımlar yaparak sahte haberlerle insanları manipüle ediyorlar. İnternette sahte haberler giriyorlar. Ardından tüm müştekiler, tüm mağdur şahıslar bu haberlere inanıp, 3 milyarlık dev bir yatırımın olduğunu düşünüp et şirketiyle çalışmaya başlıyorlar. Ancak çalışmalar sonucu insanlara paravan şirketlerin paravan çeklerini veriyorlar. Bu şirketlerin tamamı paravan. 18-20 yaşındaki insanlara şirket kurdurmuşlar. Daha sonra mağdurlar çeklerini bankaya ibraz ettiğinde çeklerin karşılıksız olduğunu görüyorlar. Şu anda yaklaşık 1 milyar liralık dolandırıcılık vardır.

Yalova'daki et firması konkordato ilanını dolandırıcılığa kalkan yaptı: Tosuncuk'tan sonraki en büyük olay

"ŞÜPHELİ SAYISI 100'E KADAR ÇIKABİLİR"

Yalova Cumhuriyeti Başsavcılığına şikayetimiz devam etmektedir. Çeklerin tamamını Yalova Cumhuriyeti Başsavcılığına verdik. Adalete güveniyoruz. Yargı sürecine güveniyoruz. Dolayısıyla hukuki sürecimiz devam etmektedir. Bu olayı kurgulayan 3 şüpheli vardır. Ancak çek sahipleri, şirket yetkilileriyle beraber şüpheli sayısı 100'e kadar çıkabilecek pozisyondadır" dedi.

YALAN HABERLERLE PİYASADAN MİLYONLARCA LİRALIK MAL TOPLANDI

Avukat Yiğit Yavaş ise, şüphelilerin kurdukları paravan düzenek ile mağdurları zarar uğrattığını belirterek, "Müvekkilimizin toplam zararı yaklaşık 16 milyondur. Bu süreçte sadece müvekkilin ve diğer mağdurların iyi niyeti suistimal edilmemiş, aynı zamanda mülkiyet hakkı ve ticari hayatı korumayı amaçlayan konkordato müessesesinin de bu suçun kalkanı olarak kullanıldığını düşünmekteyiz.

Yalova'daki et firması konkordato ilanını dolandırıcılığa kalkan yaptı: Tosuncuk'tan sonraki en büyük olay

Şüpheliler, 3 milyar TL gibi yatırım vaadiyle, gerçeği yansıtmayan medya haberleriyle piyasaya suni itibar pompalanmış ve sahte güven ortamı oluşturulmuştur. Bu şekilde piyasadan milyonlarca liralık mal toplanmıştır. Şirketin mali durumunu gizlemek ve mal kaçırmak amacıyla konkordato sürecinin bir dolandırıcılık maskesi olarak kullandığını düşünmekteyiz.

Şüphelilerin yargı mensupları üzerinde nüfuz ticareti yaptığına dair asılsız iddialarla mağdurları sindirmeye çalışması, cüretlerinin boyutunu göstermektedir. Toplamda yüz milyonlarca lirayı bulan bu mağduriyet zinciri, basit bir ticari başarısızlık değil, önceden kurgulanmış, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının vücut bulmuş halidir.

Bizler, Türk yargısının şahısların isimlerinden ve oluşturdukları sahte güç algısından bağımsız, sadece delillerin ve adaletin ışığında hareket ettiğine inanıyoruz. Adli makamların hukuk sistemimizi kendi usulsüzlüklerine alet etmek isteyen bu yapıya karşı en kısa sürede gerekli müdahaleyi yapacağından ve adaletin terazisinin hileli davranışlarla bozulmasına izin vermeyeceğinden eminiz.

Yalova'daki et firması konkordato ilanını dolandırıcılığa kalkan yaptı: Tosuncuk'tan sonraki en büyük olay

Dosya kapsamında somut deliller, müşteki ifadeleri, organizasyon şeması, karşılıksız çekler, sahte olarak düzenlenmiş çekler ve manipülatif belgeler savcılık makamına sunulmuş olup, dosyamız Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürümektedir. Tam olarak tespit edilememekle birlikte şu an 30 ve üzeri mağdur bulunmaktadır. Bunların bir kısmı şikayet dilekçesini verdi. Dosyaya yeni girmiş mağdur dilekçeleri de var. Dosyamız devam etmektedir" diye konuştu.

"BENİ BU ÜLKEDE TUTUKLAYACAK HAKİM-SAVCI YOK"

Tedarikçi firma sahibi Murat Açıköz, söz konusu firma tarafından 135 milyon lirasının paravan şirket çekleriyle dolandırıldığını belirterek "Hala tehdit alıyorum. Adamların bana tek söylediği cümle, 'Beni bu ülkede tutuklayacak hakim ve savcı yok'" dedi.

7 yıldır çalıştığı iş yerinden çıkarılan Mafire Kürekçi içeride tazminat ve maaşlarının kaldığını ifade ederken, Mehmet Emin Tokat ise firmalarının 30 milyon lira dolandırıldığını kaydetti. Burak Yıldırım da 6 yıldır çalıştığı firmadan alacaklarının tahsil edilmesini istediğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
16 şehirde dev dolandırıcılık operasyonu! 51 şüpheli kıskıvrak yakalandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şifa umuduyla gitti, dolandırıcıların hedefi oldu: Kocaeli’deki 'Safranlı' dolandırıcılık davasında 'pes' dedirten savunma!
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#konkordato
#Sahte Haber
#Çek Vurgunu
#Et Sektörü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.