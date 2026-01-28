Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Şifa umuduyla gitti, dolandırıcıların hedefi oldu: Kocaeli’deki 'Safranlı' dolandırıcılık davasında 'pes' dedirten savunma!

Kocaeli’de hasta eşine şifa arayan yaşlı bir adamın çaresizliği, akılalmaz bir dolandırıcılık hikâyesine dönüştü. "Büyü var" yalanıyla kandırılan talihsiz adam, "safran yurt dışından gelecek" ve "cinler kan istiyor" denilerek 130 bin lira dolandırıldı. İşte detaylar...

Şifa umuduyla gitti, dolandırıcıların hedefi oldu: Kocaeli’deki 'Safranlı' dolandırıcılık davasında 'pes' dedirten savunma!
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
17:28
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
17:28

İzmit’te yaşayan 63 yaşındaki H.D., psikolojik rahatsızlıkları bulunan eşine derman ararken hayatının şokunu yaşadı. 2023-2024 yılları arasında gerçekleşen olayda, bir tanıdığı vasıtasıyla Y.C. (45) isimli şahısla tanışan yaşlı adam, "manevi şifa" vaadiyle kurulan bir tuzağın içine çekildi.

Şifa umuduyla gitti, dolandırıcıların hedefi oldu: Kocaeli’deki 'Safranlı' dolandırıcılık davasında 'pes' dedirten savunma!

"TÜRKİYE'DEKİ SAFRAN ALKOLLÜ" YALANI

İddiaya göre sanık Y.C., yaşlı adama eşinin üzerinde "çok ağır bir büyü" olduğunu, bu durumun çocuklarını da tehlikeye attığını söyleyerek korku iklimi oluşturdu. Sözde büyüyü bozmak için sürekli kurban kesilmesi gerektiğini belirten dolandırıcı, "Cinler kan talep ediyor" diyerek mağdurdan defalarca para kopardı.

Şifa umuduyla gitti, dolandırıcıların hedefi oldu: Kocaeli’deki 'Safranlı' dolandırıcılık davasında 'pes' dedirten savunma!

Dolandırıcılık yönteminde sınır tanımayan sanıkların, muska yazımı için gerekli olan safran bitkisi üzerinden de vurgun yaptığı ortaya çıktı. Türkiye’de satılan safranların "alkollü" olduğunu iddia eden Y.C., "Gerçek ve temiz safran ancak yurt dışından gelir" bahanesiyle H.D.’den toplamda 130 bin lira tahsil etti.

Şifa umuduyla gitti, dolandırıcıların hedefi oldu: Kocaeli’deki 'Safranlı' dolandırıcılık davasında 'pes' dedirten savunma!

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Şüpheli Y.C., iddianamede yer alan ifadesinde, "H.D iş yerime geldi. Boynumdaki muskayı görünce nereden elde ettiğimi sordu. Sakarya'dan H.Ş. tarafından muskanın yazıldığını söyledim. Numarasını isteyince verdim. H.Ş., H.D.'ye birkaç tane muska yazdı ve karşılığında 500-1000 TL para aldı. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Şifa umuduyla gitti, dolandırıcıların hedefi oldu: Kocaeli’deki 'Safranlı' dolandırıcılık davasında 'pes' dedirten savunma!

"YAZDIĞIM MUSKALARIN MÜREKKEBİ SAFRANDAN OLDUĞU İÇİN CÜZİ MİKTARDA PARA ALIYORDUM"

H.Ş. (75) ise ifadesinde, "Daha önce medyumluk yapıyordum ancak bıraktım. O zamanlar bazı kişilere muska yazıyordum. Y.C.'ye de yazdım. Yazdığım muskaların mürekkebi safrandan olduğu için cüzi miktarda para alıyordum. H.D.'den dediği gibi bu kadar para almadım" şeklinde konuştu.

Şifa umuduyla gitti, dolandırıcıların hedefi oldu: Kocaeli’deki 'Safranlı' dolandırıcılık davasında 'pes' dedirten savunma!

3 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Y.C. ve H.Ş. hakkında "fikir ve eylem birliği içerisinde dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların ayrıca "677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan da 3 aydan az olmamak üzere cezalandırılmaları talep edildi.

Şifa umuduyla gitti, dolandırıcıların hedefi oldu: Kocaeli’deki 'Safranlı' dolandırıcılık davasında 'pes' dedirten savunma!

"BAŞKALARINI DA DOLANDIRMIŞLAR"

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki H.D. (63) katılırken, tutuksuz sanıklar salonda yer almadı. Kandırıldığını söyleyen H.D., "Durumdan şüphelendiğim için ilaçları kullanmadım. Sanıklar benim paramı geri ödemesini istiyorum. Şikayetçiyim, tutuklanmalarını talep ediyorum ki benim gibi başkalarını dolandırmasınlar. Başkalarını da dolandırmışlar" ifadelerini kullandı.

Şifa umuduyla gitti, dolandırıcıların hedefi oldu: Kocaeli’deki 'Safranlı' dolandırıcılık davasında 'pes' dedirten savunma!

Mahkeme heyeti, sanık Y.C. hakkında savunmasının alınması için yakalama kararı çıkararak duruşmayı erteledi.

#Yaşam
