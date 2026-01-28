Menü Kapat
TGRT Haber
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Audi'den "özümüze dönüyoruz" hamlesi: Ekran çılgınlığına son veriliyor

Audi Tasarım Şefi Massimo Frascella, otomobillerdeki büyük ekranları eleştirerek odak noktalarının yeniden malzeme kalitesi olacağını açıkladı. Frascella, kullanıcı deneyimi açısından her zaman en iyi sonucu vermediği vurgulandı.

Audi'den
Murat Makas
28.01.2026
15:00
28.01.2026
15:00

Otomobillerin kokpitlerini boydan boya kaplayan büyük ekranlara Audi cephesinden sert bir eleştiri geldi. Markanın tasarım patronu, dev ekranların "sırf teknoloji olsun diye yapıldığını" belirterek özlenen kalite algısına geri döneceklerinin sinyalini verdi.

Ekranların otomobillerin iç mekanını tabiri caizse ele geçirecek kadar büyümesinin en büyük sebebi maliyet. Çünkü fiziksel kontrolleri kaldırmak ve klima kontrolü gibi işlemleri dokunmatik bir panele sığdırmak üreticiler açısından daha ucuza geliyor. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de de büyük ekranlar sıkça tercih ediliyor.

Audi'den "özümüze dönüyoruz" hamlesi: Ekran çılgınlığına son veriliyor

Hatta Volkswagen'in Çin yöneticisi geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, ülkedeki sürücülerin "yapay zeka öncelikli, bağlantı kurabilen ve akıllı kokpitler" talep ettiğini açıklamıştı. Ancak Avrupalı üreticiler, küresel pazarda işlerin değiştiğinin farkına varmaya başladılar.

Audi'den "özümüze dönüyoruz" hamlesi: Ekran çılgınlığına son veriliyor

AUDİ YÖNETİCİSİ: "EKRANLAR HER ZAMAN EN İYİ DENEYİMİ SUNMUYOR"

Volkswagen'in lüks kolu Audi, son dönemde piyasaya sürdüğü modellerde ön yolcu için bile ekstra paneller ekleyerek ekran odaklı bir yaklaşım benimsemişti. Fakat markanın kreatif direktörü Massimo Frascella, Top Gear dergisine verdiği demeçte gidişatın değişeceğini belirtti.

Audi'den "özümüze dönüyoruz" hamlesi: Ekran çılgınlığına son veriliyor

Frascella'ya göre devasa ekranlar her zaman en iyi kullanıcı deneyimini sunmuyor. Yöneticinin açıklamasından Audi'nin gelecekteki modellerinde büyük ekran kullanmaya pek de hevesli olmadığını anlayabiliriz. Nitekim Concept C modeli de bunu doğruluyor. Spor arabada, merkezi ekran 10,4 inç boyutuna düşürülmüş durumda ve kullanılmadığında konsolun içine gizlenebiliyor.

Audi'den "özümüze dönüyoruz" hamlesi: Ekran çılgınlığına son veriliyor

Frascella, konuya ilişkin vizyonunu şu sözlerle aktardı:

"Mesele araçtan bir şeyleri eksiltmek değil, teknolojiyi müşteriye fayda sağlayacak şekilde sunmak. Dijital ve analoğun karışımı, metal parçalar ve Audi için hayati önem taşıyan o kalite algısı... Biz buna 'Audi klik' sesi diyoruz. Audi'yi Audi yapan detaylar tam olarak bunlardı."

#Otomobil
