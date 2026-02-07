Suriye ile Suudi Arabistan arasında dev iş birliği! Ortak havayolu şirketi kurulacak: 2 milyar dolarlık imza atıldı

Suriye ve Suudi Arabistan, ikili ilişkileri stratejik bir temelde yeniden inşa etmek amacıyla ekonomik iş birliğinde dev bir adım attı.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid El-Falih başkanlığındaki heyet Suriye’nin başkenti Şam’a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında bir araya gelen Suudi Arabistanlı ve Suriyeli yetkililer, havacılıktan altyapıya kadar birçok kritik sektörde milyarlarca dolarlık anlaşmaların hayata geçirilmesini kararlaştırdı.

2 HAVALİMANINA 2.5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

El-Falih, Suriye'deki büyük projeleri desteklemek amacıyla "Elaf Yatırım Fonu'nun" kurulduğunu ve iki ülke arasındaki banka havale kanallarının yeniden aktif hale getirildiğini duyurdu. El-Falih, ülkeler arasındaki tarihi bağları güçlendirmek adına Suriye'nin Halep kentinde bulunan iki havalimanının geliştirilmesine yönelik projelerde çeşitli aşamalarda toplam 7,5 milyar Suudi riyali (yaklaşık 2 milyar dolar) tutarında yatırım yapacaklarını açıkladı. Bu yatırımın, Suriye’nin bölgesel ticaret ağındaki konumunu güçlendirmesi hedeflenirken, havacılık sektöründe de stratejik bir hamle yapıldı.

ORTAK HAVAYOLU ŞİRKETİ KURULACAK

İmzalanan anlaşmalar kapsamında, iki ülke ortaklığında yeni bir havayolu şirketinin kurulması karara bağlandı. El-Falih’in açıklamasına göre, Suriye Sivil Havacılık Kurumu ve Suudi Arabistan merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi "Flynas" arasında varılan anlaşmaya göre "Flynas Syria" adıyla kurulacak olan şirketin hisselerinin yüzde 51’i Suriye, yüzde 49’u ise Suudi Arabistan tarafına ait olacak. Ayrıca, şirket faaliyetlerinin bu yılın son çeyreğinde başlamasının bekleniyor.

ÇEŞİTLİ ALTYAPI PROJELERİNDE MUTABAKAT

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen temaslarda, havacılığın yanı sıra telekomünikasyon ve genel altyapı projelerinde de Suudi Arabistan’ın tecrübesi ve yatırım gücünden yararlanılması konusunda mutabakata varıldı. Bu çerçevede, büyük ölçekli dijital altyapı projeleri, Suudi Arabistanlı şirketler tarafından desteklenen bir su anlaşması ile Suriye Modern Kablo Şirketi’nin işletilmesi ve geliştirilmesine yönelik anlaşmaların sonuçlandırıldığı bildirildi.

Yetkililer, bu adımların sadece ekonomik birer ortaklık değil, aynı zamanda iki ülke halkı arasındaki bağların bir gereği olduğunu belirtti. Söz konusu projelerin sadece niyet mektuplarıyla sınırlı kalmayacağı, doğrudan uygulama aşamasına geçecek "hazır paket" anlaşmalar niteliğinde olduğu vurgulandı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN SURİYE EKONOMİSİNE DESTEĞİ

Suudi heyeti, Suriye’nin yeniden imarı ve kalkınması sürecinde özel sektörün rolünü teşvik edeceklerini ifade ederken, sürdürülebilir bir ekonomik entegrasyonun bölge istikrarı için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Görüşmelerde Suudi Arabistan’ın Suriye ekonomisini destekleme konusundaki kararlılığı ön plana çıkarılırken Suudi makamlarının, Suriye üzerindeki uluslararası yaptırımların hafifletilmesi ve kaldırılmasına yönelik üst düzey diplomatik girişimlerde bulunduğu ve bu konudaki desteğini sürdüreceği bildirildi. İki ülke arasında son yıllarda sağlanan anlayış birliğinin, imzalanan son anlaşmalarla birlikte somut ve kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüştüğü kaydedildi.

" SURİYE ARTIK DOĞRU YÖNDE İLERLİYOR"

Suudi Arabistan İletişim Bakanı Abdullah El-Svaha, Suriye'nin yaşadığı önemli ekonomik ve siyasi zorlukların altını çizerken, ülkenin artık "doğru yönde" ilerlediğini söyledi. El-Svaha, yatırım projelerinin iki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlara dayanan net bir mesaj gönderdiğini söyledi.

"ORTAKLIĞI GENİŞLETMEDE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, anlaşmaların Suriye'nin özellikle enerji ve su alanlarında büyük ölçekli stratejik projeleri ilerletme konusundaki kararlılığını yansıttığını söyledi. El-Beşir, temasları Suriye-Suudi ortaklığını genişletmede "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.