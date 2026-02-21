Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 1'i ağır 6 kişi yaralı!

Kategoriler
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gece yarısı otomobil ile traktörün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Selçuk T. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Yumurtalık yolunun otoyol köprüsü civarında Bekir T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.
Kazada her iki sürücü ile beraber araçlarda bulunan 4 kişi daha yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.