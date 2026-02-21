Menü Kapat
TGRT Haber
 Onur Kaya

Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 1'i ağır 6 kişi yaralı!

Adana Ceyhan'da otoyol köprüsü mevkiinde otomobil ile traktör çarpıştı. Kaza sonucu traktör ortadan ikiye bölündü. Biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 1'i ağır 6 kişi yaralı!
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gece yarısı otomobil ile traktörün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ

Selçuk T. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Yumurtalık yolunun otoyol köprüsü civarında Bekir T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.

Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 1'i ağır 6 kişi yaralı!

6 KİŞİ YARALI

Kazada her iki sürücü ile beraber araçlarda bulunan 4 kişi daha yaralandı.

Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 1'i ağır 6 kişi yaralı!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. , ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 1'i ağır 6 kişi yaralı!

BİR YOLCUNUN DURUMU AĞIR

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

