Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 1'i ağır 6 kişi yaralı!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde gece yarısı otomobil ile traktörün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ

Selçuk T. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Yumurtalık yolunun otoyol köprüsü civarında Bekir T. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü.

6 KİŞİ YARALI

Kazada her iki sürücü ile beraber araçlarda bulunan 4 kişi daha yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR YOLCUNUN DURUMU AĞIR

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.