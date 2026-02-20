Konya'da otomobil elektrik direğine çarptı! Feci kazada yaralılar var

Konya'nın Beyşehir ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Beyşehir-Antalya kara yolunun 2. kilometresi oldu. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan otomobil, şehir merkezi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağındaki araziye savruldu.

Otomobil, arazide bulunan elektrik direğine çarparken kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye adrese sağlık, polis, itfaiye ve elektrik dağıtım firması MEDAŞ ekipleri yönlendirildi. Ekipler kaza sonrası kopan hattaki akımı keserken, araç içerisinde sıkışan 1 kişi itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Kaza sonucu yaralanan İ.T., A.T. ve F.G. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.