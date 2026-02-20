Bursa'da 83 yaşındaki kadından acı haber! Alevlerin arasından kurtulamadı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın yaşandığı adres, Dışkaya Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında 83 yaşındaki Ayser Arslan'ın ikamet ettiği evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu yetkili birimlere bildirince olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süre içerisinde yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde evde yalnız yaşayan Ayser Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.