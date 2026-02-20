Skriniar kaç hafta yok? Sakatlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest karşısında aldığı sonucun yanı sıra Milan Skriniar’ın sakatlığıyla sarsıldı. Karşılaşmanın henüz ilk yarısında yaşanan sakatlık sonrası yapılan tetkikler ile deneyimli savunmacının durumu netleşti. İşte Skriniar’ın son durumu…

SKRİNİAR SAKATLIK DURUMU

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest’ı konuk eden Fenerbahçe’de Milan Skriniar şoku yaşandı. Mücadelenin 26. dakikasında pas vermek istediği sırada sakatlanan tecrübeli stoper, kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası sahayı terk eden Skriniar’ın yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Domenico Tedesco, Skriniar’ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada sakatlığın ciddi göründüğünü belirtti ve detaylı kontrol yapılacağını söyledi. Kulüpten yapılan açıklamada ise kaptanın MR görüntülemesinin gerçekleştirildiği, yapılan değerlendirmeler sonucunda sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

SKRİNİAR KAÇ HAFTA YOK?

Skriniar’ın sakatlığı sonrası sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak konusu oldu. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen deneyimli futbolcunun yaklaşık 1 ay formasından uzak kalmasının beklendiği iddia edildi.

Teknik direktör Domenico Tedesco da maç sonu açıklamasında Skriniar’ın durumunun ciddi olduğunu dile getirirken, oyuncunun rövanş maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Nihai durumun MR sonrası netleştiği belirtilirken, tedavi süreci başlatıldı.

SKRİNİAR HANGİ MAÇLARDA YOK?

Milan Skriniar’ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması halinde Fenerbahçe’nin yoğun fikstüründe önemli karşılaşmaları kaçırması bekleniyor. Deneyimli stoperin Süper Lig’de Kasımpaşa, Antalyaspor (D), Samsunspor ve Fatih Karagümrük (D) maçlarında görev alamayacağı iddia ediliyor.

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest ile deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi ile Türkiye Kupası’nda Gaziantep FK (D) karşılaşması da Skriniar’ın kaçırması beklenen maçlar arasında yer alıyor. Gaziantep FK ile ligde oynanacak mücadelede de sahada olamayacağı ifade edilmekte.