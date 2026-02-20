Hırsızlık için girdikleri evdeki kadınları darbettiler! Gaziantep'te şoke eden olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Ünaldı Mahallesi'nde Attaroğlu Sokak'ta bulunan bir ev oldu. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık amacıyla gündüz vakti bir eve giren şahıslar, evde bulunan ve kendilerine direnen 2 kadına saldırdı.

Şüpheli şahıslar tarafından boğulmaya çalışılan 52 yaşındaki Emine Y. ağır yaralanırken, darbedilen ve ismi öğrenilemeyen diğer kadın da yaralandı.

YARALI KADINLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olay sonrası şüpheli şahıslar kaçarken, çevredeki diğer vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine Y. ile diğer yaralı kadın, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Emine Y.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay sonrası mahallede geniş güvenlik önlemi alan ve incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.