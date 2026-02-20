Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Hırsızlık için girdikleri evdeki kadınları darbettiler! Gaziantep'te şoke eden olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hırsızlık amacıyla gündüz vakti bir eve giren şahıslar, evde bulunan ve kendilerine direnen 2 kadına saldırdı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Emine Y. ile diğer yaralı kadın tedavi altına alındı. Emine Y.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hırsızlık için girdikleri evdeki kadınları darbettiler! Gaziantep'te şoke eden olay
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 19:42

'in ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Ünaldı Mahallesi'nde Attaroğlu Sokak'ta bulunan bir ev oldu. Edinilen bilgiye göre, amacıyla gündüz vakti bir eve giren şahıslar, evde bulunan ve kendilerine direnen 2 kadına saldırdı.

Şüpheli şahıslar tarafından boğulmaya çalışılan 52 yaşındaki Emine Y. ağır yaralanırken, darbedilen ve ismi öğrenilemeyen diğer kadın da yaralandı.

Hırsızlık için girdikleri evdeki kadınları darbettiler! Gaziantep'te şoke eden olay

YARALI KADINLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Olay sonrası şüpheli şahıslar kaçarken, çevredeki diğer vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine Y. ile diğer yaralı kadın, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Emine Y.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay sonrası mahallede geniş güvenlik önlemi alan ve incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Korkunç cinayette yapay zeka detayı! Taktikleri ChatGPT'den almış
Mersin'de otomobilin yayalara çarptığı kazada can kaybı 4'e yükseldi
ETİKETLER
#hırsızlık
#gaziantep
#Şahinbey
#Ağır Yaralı
#Kadınlara Saldırı
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.