TGRT Haber
14°
Mersin'de otomobilin yayalara çarptığı kazada can kaybı 4'e yükseldi

Mersin'de 2 Şubat'ta yaya geçidinde meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazada can kaybı 4'e yükseldi. 18 gündür hastanede tedavi gören ve tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldikleri öğrenilen ikiz kardeşlerden Büşra Güney (15) de kardeşi gibi hayatını kaybetti.

Mersin'de otomobilin yayalara çarptığı kazada can kaybı 4'e yükseldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
17:58
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
18:06

2 Şubat günü saat 20.45 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı’nda yaşanan olayda yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyen yayalara, tırı sollamak isteyen M.K. (25) idaresindeki otomobil çarptı.

Mersin'de otomobilin yayalara çarptığı kazada can kaybı 4'e yükseldi

0:00 52
HABERİN ÖZETİ

Mersin'de otomobilin yayalara çarptığı kazada can kaybı 4'e yükseldi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Mersin'de 2 Şubat'ta tır sollamak isteyen bir otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.
2 Şubat'ta Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir otomobilin yayalara çarpmasıyla kaza yaşandı.
Olay yerinde Zehra Serdil Atak (18), Kübra Güney (15) ve Nejla Öztürk (16) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kübra Güney'in ikiz kardeşi Büşra Güney de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

OLAY YERİNDE 3 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada Zehra Serdil Atak (18), Kübra Güney (15) ve Nejla Öztürk (16) olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Kübra Güney’in, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Büşra Güney’in ikiz kardeşi olduğu öğrenilmişti.

Tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldikleri belirtilen ikizlerden Büşra Güney de bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

TGRT Haber
