Mersin'de otomobilin yayalara çarptığı kazada can kaybı 4'e yükseldi

2 Şubat günü saat 20.45 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı’nda yaşanan olayda yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyen yayalara, tırı sollamak isteyen M.K. (25) idaresindeki otomobil çarptı.
Kazada Zehra Serdil Atak (18), Kübra Güney (15) ve Nejla Öztürk (16) olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
Kazada hayatını kaybeden Kübra Güney’in, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Büşra Güney’in ikiz kardeşi olduğu öğrenilmişti.
Tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldikleri belirtilen ikizlerden Büşra Güney de bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.