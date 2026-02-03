Mersin'de sollama yapan otomobil yayaların arasına daldı: 3 ölü, 3 yaralı

Mersin'de akşam saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yayaların arasına daldı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.45 sularında Tarsus istikametinden Mersin istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ATE 039 plakalı otomobil, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Bekirde Kavşağı'nda yaya geçidinden karşıya geçmek için refüjde bekleyen kalabalık bir yaya grubuna çarptı.

3 ÖLÜ, 3 YARALI VAR

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastanelere kaldırılanlardan 1'i de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 3 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Yayalara çarpan 33 ATE 039 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. (25) isimli kadının gözaltına alındığı kaydedildi.

MERSİN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Mersin Valisi Atilla Toros ile İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Toros, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada kazanın saat 20.45 sularında meydana geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz ilçemiz Bekirde Kavşağı'nda meydana gelen bir trafik kazası ihbarı aldık. İhbarla ekiplerimizi yönlendirdik. Kaza Tarsus istikametinden Mersin istikametine gelmekte olan bir tırı sollamaya çalışan bir aracın vatandaşlarımızın bulunduğu orta refüjde yaşandı. 2 vatandaşımız olay yerinde, 1'i de hastanede vefat etti. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 3 vatandaşımız da hastanelerimizde tedavi altında."

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada olay yerinde hayatını kaybedenlerin Zehra Serdil Atak (18) ile Kübra Güney (15) olduğu, hastanede hayatını kaybeden çocuğun ise Büşra Güney (15) olduğu öğrenildi. Burkan Acar (21), Yunus Bagi (35) ve Necla Öztürk (15) isimli yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

TIRI SOLLARKEN KONTROLDEN ÇIKIP YAYALARIN ARASINA DALDI

Öte yandan ilk belirlemelere göre doğu-batı istikametinden gelen otomobilin bir tırı sollamaya çalıştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde karşıya geçmeyi bekleyen yayalara çarptığı bildirildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.