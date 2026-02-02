Halk otobüsü ile minibüs çarpıştı! Kaza yerinde can pazarı: Çok sayıda yaralı var

Kategoriler
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir halk otobüsü ile toplu taşıma minibüsü, Dağlıca yolu Selahaddin Eyyubi Havalimanı yakınında çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerinde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan bazı yaralılar, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin önlem aldığı yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.