Tefecilere ağır darbe! Hesap hareketleri dudak uçuklattı: 55 araç, 20 taşınmaz, 1145 banka hesabı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da Tefeci Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4,2 milyar TL hesap hareketi bulunan 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

55 ARAÇ, 20 TAŞINMAZ, 1.145 BANKA HESABI

Yapılan açıklama şu şekilde:

MASAK verileri sonucu şüphelilere ait yaklaşık 804 Milyon TL değerinde;

-20 adet taşınmaz,

-55 adet araç ve

-1.145 adet banka hesabına el konuldu.

Ayrıca; 12 adet şirkete TMSF tarafından Kayyım atandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu;

45 farklı adreste,

545 Jandarma personeli ve

Jandarma İHA (JİHA) destekli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Faizle borç verdikleri vatandaşlarımızı baskı altına aldıkları,

-Yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlarımıza çek ve senet imzalattıkları,

-Ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını ise tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Organize suç örgütleri ve çetelerle nasıl kararlılıkla mücadele ediyorsak, tefecilere karşı da aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz