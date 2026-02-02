Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Uşak'ta feci kaza! Çarpışan otomobillerden biri tarlaya uçtu: 5 yaralı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde akşam saatlerinde karşı yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından araçlardan biri tarlaya savruldu. Olayda 5 kişi yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 05:02
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 05:07

Uşak'ın Ulubey ilçesinde gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında can pazarı yaşandı.

KARŞI YÖNLERDEN GELEN OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Ulubey-Uşak kara yolunda ilerleyen S.D.Ö. (24) yönetimindeki 45 LM 065 plakalı otomobil, Köseler köyü yakınlarında karşı yönden gelen İ.D. (44) idaresindeki 64 ABL 297 plakalı otomobille çarpıştı.

Uşak'ta feci kaza! Çarpışan otomobillerden biri tarlaya uçtu: 5 yaralı

5 METRE YÜKSEKLİKTEN TARLAYA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle 45 LM 065 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten yolun alt kısmındaki tarlaya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta feci kaza! Çarpışan otomobillerden biri tarlaya uçtu: 5 yaralı

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü S.D.Ö. ambulansla Ulubey Devlet Hastanesine, diğer sürücü İ.D. ile otomobildeki H.D. (59), A.D. (38) ve A.B. (43) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, 45 LM 065 plakalı otomobil hurdaya döndü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya'daki feci kazadan kahreden haber! Hayatını kaybeden 3 gencin Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Burdur'da feci kaza! 7 ölü, 5 yaralı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.