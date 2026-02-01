Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Antalya'daki feci kazadan kahreden haber! Hayatını kaybeden 3 gencin Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi

Antalya Döşemealtı’nda sis ve kaygan yol nedeniyle şarampole devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden 9 kişiden 3’ünün Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olduğu belirlendi. Grafik tasarım, gastronomi ve diyetetik bölümlerinde okuyan gençlerin vefatı kenti yasa boğdu.

Antalya'daki feci kazadan kahreden haber! Hayatını kaybeden 3 gencin Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi
Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler arasında Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören 3 öğrencinin bulunduğu öğrenildi.

Antalya'daki feci kazadan kahreden haber! Hayatını kaybeden 3 gencin Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu girişinde sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelmişti. Dün akşam Tekirdağ'dan Antalya'ya doğru yola çıkan ve içerisinde 34 yolcu ile mürettebatın bulunduğu İzzet Karağaç idaresindeki 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, çok katlı kavşağa geldiği sırada yoğun sis ve kayganlaşan yol sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak yan yatmıştı. Yaklaşık 90 metre sürüklenen otobüs, bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metrelik şarampole devrilmişti. Kazada 8 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü İzzet Karaağaç ve 19 yaşındaki Sudem Çakmak da kurtarılamamıştı.

Antalya'daki feci kazadan kahreden haber! Hayatını kaybeden 3 gencin Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi

3 ÖĞRENCİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NDE FARKLI FAKÜLTELERDE EĞİTİM GÖRÜYORDU

Kazada yaşamını yitiren 19 yaşındaki Sudem Çakmak'ın Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi,

Antalya'daki feci kazadan kahreden haber! Hayatını kaybeden 3 gencin Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi

22 yaşındaki Pervin Önal'ın Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi

Antalya'daki feci kazadan kahreden haber! Hayatını kaybeden 3 gencin Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi

21 yaşındaki Onur Yılmaz'ın ise Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

#Yaşam
