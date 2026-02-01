Antalya'daki otobüs kazasında yolculardan biri dehşet anları anlattı: Önce sürüklendi, sonra bariyere saplandı

Tekirdağ'dan Antalya'ya seyreden yolcu otobüsü otogara dakikalar kala şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan yolcu otobüsü daha sonra şarampole devrildi.

Feci kazada şoförle birlikte 9 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD'ın çalışmaları sürüyor.

"YOLCULARLA BİRLİKTE AŞAĞIYA UÇTUK"

Otobüse Isparta'da binen yolculardan Ahmet Kodaz yaşadıkları dehşeti anlattı. Yolda çok fazla sis olduğunu aktaran Kodaz, "Şoför çok hızlı geliyordu. Viraja gelince virajı alamadı, önce yan yatıp süründük, sonra bariyer saplandı. Yolcularla birlikte aşağıya uçtuk. Otobüsün çoğunluğu doluydu" dedi.

"BU YOL ÖLÜM MAKİNESİ"

Öte yandan bu yol üzerinde sürekli kazaların meydana geldiğini belirten bölgede yaşayan Fatma İnce isimli vatandaş ise, "Ben bu yoldan günde 8-9 defa geçiyorum. Bu yol çok tehlikeli, bu yol ölüm makinesi. Devamlı bu yolda kaza oluyor insanlar ölüyor. Kaç defa kaza oldu, haddi hesabı yok burada. Ölüm makinesi gibi bu yola bir çözüm bulsunlar. Ne anneler babalar yanıyor şu anda, ne aileler ocaklar söndü" diye konuştu.