Burdur'da feci kaza! 7 ölü, 5 yaralı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yaşanan feci otobüs kazası sonrası bölgeden bir kaza haberi daha geldi. Saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda kaza oldu.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 ÖLÜ

Edinilen bilgilere göre, otomobil ile bir başka otomobil kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.