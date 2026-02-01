Menü Kapat
Burdur'da feci kaza! 7 ölü, 5 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı otobüs kazası sonrası bir korkunç kaza haberi daha geldi. Burdur yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 13:38

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yaşanan feci otobüs kazası sonrası bölgeden bir kaza haberi daha geldi. Saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda kaza oldu.

Burdur'da feci kaza! 7 ölü, 5 yaralı

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 ÖLÜ

Edinilen bilgilere göre, otomobil ile bir başka otomobil kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Burdur'da feci kaza! 7 ölü, 5 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Burdur'da feci kaza! 7 ölü, 5 yaralı

Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

