Güney Kore ChatGPT'den de yardım alarak cinayet işleyen kadını konuşuyor. İnsan sağlığı için riskli akıl hastalığı için reçete edilen ilaçları iki kişiye veren şahıs ölmelerine sebep oldu. Bilinçli olarak bu ilaçları yapay zekadan sorguladığı ve cinayette kullandığı ispatlandı.

HABERİN ÖZETİ Korkunç cinayette yapay zeka detayı! Taktikleri ChatGPT'den almış Güney Kore'de bir kadın, akıl hastalığı için reçete edilen ilaçları ChatGPT'den aldığı bilgilerle zehirleme taktikleri kullanarak iki kişiyi öldürmekle suçlanıyor. Zanlının, akıl hastalığı için kendisine reçete edilen ilaçları iki kişiye vererek ölmelerine sebep olduğu iddia ediliyor. Kadının, cinayetleri planlarken ChatGPT'ye söz konusu ilaçlarla ilgili, ölümcül olabileceğine dair sorular sorduğu ortaya çıktı. Polis, zanlının uyuşturucu ve ilaçların birlikte tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğinin farkında olduğunu belirtti. İlk cinayet, zanlının bir adamla motelde buluşup sonrasında adamın ölü bulunmasıyla, ikinci cinayet de benzer bir yöntemle başka bir adamla işlendiği öne sürüldü. Zanlı, reçeteli psikiyatrik ilaçları bir içeceğe karıştırarak kurbanlara verdiğini itiraf etti.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre Güney Kore polisi, 20'li yaşlarında olan zanlının akıl hastalığı için kendisine reçete edilen ilaçları, bir içeceğe katıp iki kişiye vererek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığını belirtti.

CHATGPT'DEN ZEHİRLEME TAKTİKLERİ ALMIŞ

Polis, soruşturma kapsamında bu kişinin, cinayetleri planlarken ChatGPT'ye söz konusu ilaçlarla ilgili sorular sorduğunu ortaya çıkarırken, kadının sorduğu sorular arasında "Uyku haplarını alkolle alırsanız ne olur?", "Ne kadar tehlikeli sayılır?" ve "Ölümcül olabilir mi?" gibi soruların yer aldığını ifade etti.

YAPAY ZEKA YARDIMIYLA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Emniyet yetkilileri, zanlının, ChatGPT'ye uyuşturucuyla ilgili soruları defalarca sorduğunu, alkol ve ilaçların birlikte tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğinin tamamen farkında olduğunu belirtti.

Haberde, zanlının ilk cinayeti, 20'li yaşlarda bir adamla birlikte motele girip, iki saat sonra yalnız çıkması ve adamın ertesi gün akşam saatlerinde ölü bulunmasıyla ortaya çıktığı, ikinci cinayeti de başka bir adamla başka bir motelde aynı yöntemle işlediği öne sürüldü.

Zanlının, reçeteli psikiyatrik ilaçları bir içeceğe karıştırarak kurbanlara verdiğini de itiraf ettiği belirtildi.