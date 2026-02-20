Menü Kapat
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Banu İriç

Korkunç cinayette yapay zeka detayı! Taktikleri ChatGPT'den almış

Güney Kore'de işlenen yapay zeka destekli cinayet dijital dünyanın insana dair risklerini bir kez daha gözler önüne serdi. İki kişinin zehirlendiği olayda zanlının ChatGPT üzerinden cinayeti planladığı ve adım adım uyguladığı ortaya çıktı.

Korkunç cinayette yapay zeka detayı! Taktikleri ChatGPT'den almış
AA
AA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
18:21
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
18:30

Güney Kore ChatGPT'den de yardım alarak cinayet işleyen kadını konuşuyor. İnsan sağlığı için riskli akıl hastalığı için reçete edilen ilaçları iki kişiye veren şahıs ölmelerine sebep oldu. Bilinçli olarak bu ilaçları yapay zekadan sorguladığı ve cinayette kullandığı ispatlandı.

Korkunç cinayette yapay zeka detayı! Taktikleri ChatGPT'den almış

HABERİN ÖZETİ

Korkunç cinayette yapay zeka detayı! Taktikleri ChatGPT'den almış

Güney Kore'de bir kadın, akıl hastalığı için reçete edilen ilaçları ChatGPT'den aldığı bilgilerle zehirleme taktikleri kullanarak iki kişiyi öldürmekle suçlanıyor.
Zanlının, akıl hastalığı için kendisine reçete edilen ilaçları iki kişiye vererek ölmelerine sebep olduğu iddia ediliyor.
Kadının, cinayetleri planlarken ChatGPT'ye söz konusu ilaçlarla ilgili, ölümcül olabileceğine dair sorular sorduğu ortaya çıktı.
Polis, zanlının uyuşturucu ve ilaçların birlikte tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğinin farkında olduğunu belirtti.
İlk cinayet, zanlının bir adamla motelde buluşup sonrasında adamın ölü bulunmasıyla, ikinci cinayet de benzer bir yöntemle başka bir adamla işlendiği öne sürüldü.
Zanlı, reçeteli psikiyatrik ilaçları bir içeceğe karıştırarak kurbanlara verdiğini itiraf etti.
Korkunç cinayette yapay zeka detayı! Taktikleri ChatGPT'den almış

The Korea Herald gazetesinin haberine göre Güney Kore polisi, 20'li yaşlarında olan zanlının akıl hastalığı için kendisine reçete edilen ilaçları, bir içeceğe katıp iki kişiye vererek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığını belirtti.

CHATGPT'DEN ZEHİRLEME TAKTİKLERİ ALMIŞ

Polis, soruşturma kapsamında bu kişinin, cinayetleri planlarken ChatGPT'ye söz konusu ilaçlarla ilgili sorular sorduğunu ortaya çıkarırken, kadının sorduğu sorular arasında "Uyku haplarını alkolle alırsanız ne olur?", "Ne kadar tehlikeli sayılır?" ve "Ölümcül olabilir mi?" gibi soruların yer aldığını ifade etti.

Korkunç cinayette yapay zeka detayı! Taktikleri ChatGPT'den almış

YAPAY ZEKA YARDIMIYLA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Emniyet yetkilileri, zanlının, ChatGPT'ye uyuşturucuyla ilgili soruları defalarca sorduğunu, alkol ve ilaçların birlikte tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğinin tamamen farkında olduğunu belirtti.

Korkunç cinayette yapay zeka detayı! Taktikleri ChatGPT'den almış
Sosyal medya platformları hakkında inceleme başlatıldı

Haberde, zanlının ilk cinayeti, 20'li yaşlarda bir adamla birlikte motele girip, iki saat sonra yalnız çıkması ve adamın ertesi gün akşam saatlerinde ölü bulunmasıyla ortaya çıktığı, ikinci cinayeti de başka bir adamla başka bir motelde aynı yöntemle işlediği öne sürüldü.

Zanlının, reçeteli psikiyatrik ilaçları bir içeceğe karıştırarak kurbanlara verdiğini de itiraf ettiği belirtildi.

ChatGPT alışveriş işine giriyor
ChatGPT'nin psikolojisini bozduğunu iddia eden genç, OpenAI'a dava açtı
Dünyayı satsan ödeyemezsin! Mahkemeden Google’a 1,2 kentilyon dolarlık rekor ceza
ETİKETLER
#Akıl Hastalığı Ilaçları
#Yapay Zeka Cinayet
#Chatgpt Zehirleme
#Güney Kore Cinayet
#Yapay Zeka Destekli Suç
#Dünya
