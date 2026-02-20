Dünyayı satsan ödeyemezsin! Mahkemeden Google’a 1,2 kentilyon dolarlık rekor ceza

Tsargrad TV’nin sahibi, Rusya’nın Kırım’ı ilhakını desteklediği için ABD yaptırımlarına maruz kalan iş insanı Konstantin Malofeyev. RIA FAN ise Wagner paralı asker grubunun merhum kurucusu Yevgeny Prigozhin tarafından kurulmuştu.

Rus mahkemeleri, Google’a söz konusu kanalların erişimini dokuz ay içinde geri yükleme talimatı verdi. Karara uyulmaması halinde ise günlük 100 bin ruble para cezası kesildi. Üstelik bu ceza her hafta iki katına çıkacak şekilde tasarlandı.

İşte kırılma noktası da burası oldu.