Dünyayı satsan ödeyemezsin! Mahkemeden Google'a 1,2 kentilyon dolarlık rekor ceza

Şubat 20, 2026 16:02
Dünyayı satsan ödeyemezsin! Mahkemeden Google'a 1,2 kentilyon dolarlık rekor ceza

Rusya'da teknoloji devlerini yakından ilgilendiren kritik bir karar çıktı. Rusya Yüksek Mahkemesi, Google’a Rus devlet medyası kanallarını YouTube’da engellediği gerekçesiyle verilen 1,2 kentilyon dolarlık cezayı onayladı.

Karar, Google International LLC'nin temyiz başvurusunun 18 Şubat’ta reddedilmesiyle kesinleşti. Böylece 91,5 kentilyon rubleye ulaşan ceza resmen yürürlüğe girmiş oldu. Bu rakamın büyüklüğü ise dikkat çekici: Dünyanın yıllık toplam ekonomik üretiminden yaklaşık bir milyon kat daha fazla.

Dünyayı satsan ödeyemezsin! Mahkemeden Google'a 1,2 kentilyon dolarlık rekor ceza

Açıkçası, sembolik mi yoksa gerçekçi mi olduğu tartışılsa da miktarın büyüklüğü başlı başına bir mesaj niteliğinde.

YOUTUBE KISITLAMALARI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Hukuki sürecin temeli 2020 yılına dayanıyor. Kremlin yanlısı medya kuruluşları Tsargrad TV ve RIA FAN, YouTube kanallarının kısıtlanması üzerine Google’a dava açtı.

Dünyayı satsan ödeyemezsin! Mahkemeden Google'a 1,2 kentilyon dolarlık rekor ceza

Tsargrad TV’nin sahibi, Rusya’nın Kırım’ı ilhakını desteklediği için ABD yaptırımlarına maruz kalan iş insanı Konstantin Malofeyev. RIA FAN ise Wagner paralı asker grubunun merhum kurucusu Yevgeny Prigozhin tarafından kurulmuştu.

Rus mahkemeleri, Google’a söz konusu kanalların erişimini dokuz ay içinde geri yükleme talimatı verdi. Karara uyulmaması halinde ise günlük 100 bin ruble para cezası kesildi. Üstelik bu ceza her hafta iki katına çıkacak şekilde tasarlandı.

İşte kırılma noktası da burası oldu.

Dünyayı satsan ödeyemezsin! Mahkemeden Google'a 1,2 kentilyon dolarlık rekor ceza

Süreç ilerledikçe Channel One, VGTRK, Zvezda, NTV ve Gazprom Media Entertainment gibi devlete bağlı yayın organları da davaya katıldı. Ceza katlanarak büyüdü, rakam adeta kontrolden çıktı.

İFLAS SÜRECİ VE DEVASA RAKAMLAR

Google’ın Rusya’daki iştiraki 18 Ekim 2023’te iflasını açıkladı. Ancak bu durum cezaların durmasına yetmedi.

Dünyayı satsan ödeyemezsin! Mahkemeden Google'a 1,2 kentilyon dolarlık rekor ceza

Rus haber ajansı RIA Novosti tarafından incelenen mahkeme dosyalarına göre, iflas kayyumu 16 alacaklıdan toplam 91 kentilyon 511 katrilyon 687 trilyon ruble tutarında 18 farklı talep kaydetti.

Eğer ceza artışı devam etseydi, Ocak 2025’e kadar 39 sıfırlı bir sayı olan 2 duodesilyon rubleye ulaşacaktı. Rakamın büyüklüğü, neredeyse matematiksel bir gösteriye dönüşmüş durumda.

