Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sosyal medya platformları hakkında inceleme başlatıldı

Son dakika haberi: Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması için yeni bir hamle geldi. KVKK'dan yapılan açıklamada, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında inceleme başlatıldığı duyuruldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 15:37

Çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında; sosyal medya devleri; TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord hallonda inceleme başlatıldı.

Sosyal medya platformları hakkında inceleme başlatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), çocukların dijital ortamda kişisel verilerinin korunması ve 'çocukların yüksek yararı' ilkesi kapsamında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.
KVKK, sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında inceleme başlattı.
Bu inceleme, çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını temin etmek amacıyla yapılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin yakında hayata geçirileceğini daha önce duyurmuştu.
KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir"

BAKAN GÖKTAŞ SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da geçtiğimiz günlerde yaptığı bi açıklamada, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin yakında hayata geçirileceğini söylemişti.

