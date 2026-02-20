Sosyal medya platformları hakkında inceleme başlatıldı

Kategoriler
İstanbul
Çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında; sosyal medya devleri; TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord hallonda inceleme başlatıldı.
KVKK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir"
BAKAN GÖKTAŞ SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da geçtiğimiz günlerde yaptığı bi açıklamada, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin yakında hayata geçirileceğini söylemişti.