 | Sude Naz Tekbaş

Siber dolandırıcılar yakalandı, cep telefonlarının çıktığı yer görenleri şaşırttı!

Kocaeli merkezli 17 ilde, sahte ilanlar ve oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon sırasında polis ekipleri, suçta kullanılan çok sayıda cep telefonunu çamaşır makinesinin içine gizlenmiş halde buldu. İşte detaylar...

IHA
20.02.2026
saat ikonu 15:29
20.02.2026
saat ikonu 15:29

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda sahte ilanlar düzenleyerek vatandaşları mağdur eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin açık hatlar üzerinden kurdukları sözde "çağrı merkezi" (call center) aracılığıyla mağdurlarla görüşmeler yaptıkları ve oltalama yöntemiyle 23 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Siber dolandırıcılar yakalandı, cep telefonlarının çıktığı yer görenleri şaşırttı!

HESAPLARINDA 22 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, suç örgütü üyelerinin banka hesaplarında toplam 22 milyon 3 bin 10 lira para giriş çıkışı olduğunu belirledi. Suç unsurlarının elde edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 17 Şubat'ta Kocaeli merkezli 17 farklı ilde 33 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda hedefteki 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 55 cep telefonu, 32 SIM kart, 7 hard disk ve 6 USB belleğe el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Operasyon sırasında çekilen görüntülerde, çok sayıda cep telefonunun çamaşır makinesinin içine gizlenmiş olarak ele geçirildiği görüldü.

Siber dolandırıcılar yakalandı, cep telefonlarının çıktığı yer görenleri şaşırttı!
19 ilde siber suçlulara operasyon! 200 kişi yakalandı
17 ilde siber dolandırıcılık operasyonu! 2 milyar 183 milyon TL'lik büyük vurgun
15 yaş altına yapay zeka yasağı geliyor: Siber Güvenlik Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı harekete geçti
#siber suçlar
#Çağrı Merkezi Operasyonu
#Sahte İlan Dolandırıcılığı
#Oltalama Yöntemi
#Banka Hesabı Hareketliliği
#Yaşam
