19 ilde siber suçlulara operasyon! 200 kişi yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 gündür düzenlenen operasyonlarda yakalanan 200 şüpheliden 68'si tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 08:35
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 08:35

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 gündür polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 200 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek , çocuk müstehcenliği ve gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik" ifadesini kullandı.
19 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik son 5 gündür süren operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin; 65’i tutuklandığını kaydeden Yerlikaya, 48 şüpheli hakkında hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini verdi.

"GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN HİÇBİR YAPIYA MÜSAMAHA GÖSTERMİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, yapılan operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı; "Şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "görev yap kazanç sağla ve ürün satışı" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Pos tefeciliği yaptıkları, kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Düzce, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Samsun ve Van’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.
Siber suçlara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyle, dijital alanda vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir yapıya müsamaha göstermiyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#siber suç
#yasa dışı bahis
#çocuk müstehcenliği
#Internet Güvenliği
#Gündem
