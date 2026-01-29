Altın fiyatlarında böyle yükseliş görülmedi! Fed faiz kararı sonrası rekor üstüne rekor

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini yüzde 3,50 - 3,75 seviyesinde sabit tuttu. Karar sonrası altın fiyatları tırmanışa geçti. Dün günü 7.314 TL'den açan gram altın bugün günü 7.734'den açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Ocak 2026 altın fiyatları...