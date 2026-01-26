ChatGPT alışveriş işine giriyor

SATICILAR İÇİN YENİ KAPI ARALANIYOR

OpenAI, satıcı tarafını da ihmal etmiş değil. Şirket, chatgpt.com/tr-TR/merchants adresi üzerinden satıcı başvurularını almaya devam ediyor. Satıcılar ürün kataloglarını CSV, TSV, XML veya JSON formatlarında sisteme yükleyebiliyor. Üzerinde çalışılan yeni satıcı sayfasının özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere daha geniş bir erişim alanı sunması hedefleniyor.

Öte yandan OpenAI CEO’su Sam Altman, ocak ayının sonunda yaptığı açıklamada Codex ile ilgili yeni ürünlerin de önümüzdeki haftalarda tanıtılacağını söylemişti.