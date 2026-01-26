ChatGPT alışveriş işine giriyor

Kategoriler
OpenAI, ChatGPT’yi yalnızca bir sohbet aracı olmaktan çıkarıp doğrudan alışveriş yapılabilen bir platforma dönüştürmeye hazırlanıyor. Geliştirilen yeni özellikler arasında alışveriş sepeti ve satıcıların ürün yükleyebileceği özel sayfalar yer alıyor.
OpenAI, ChatGPT için e-ticaret odaklı yeni adımlar atıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı ticaret özellikleri, sohbet sırasında konuşulan ürünlerin takip edilebildiği bir alışveriş sepeti ile satıcıların kataloglarını doğrudan sisteme yükleyebileceği bir başvuru sayfasını kapsıyor. Bu hamle, ChatGPT’nin zamanla tam teşekküllü bir alışveriş deneyimine evrilmesinin önemli bir parçası olarak görülüyor.
Geliştirilmekte olan alışveriş sepeti özelliği sayesinde kullanıcılar, sohbetlerde adı geçen ürünleri tek bir ekranda toplayabilecek. Buradan teslimat adresi ve ödeme yöntemi seçilerek satın alma işlemi tamamlanabilecek. Yani kullanıcı, farklı sitelere yönlendirilmeden, doğrudan ChatGPT arayüzü içinde alışveriş yapabilecek.
Bu yaklaşım, Microsoft’un kısa süre önce PayPal, Shopify, Stripe ve Etsy entegrasyonlarıyla duyurduğu Copilot Checkout özelliğine oldukça benzer bir yapı sunuyor. Açıkçası teknoloji devleri, yapay zekâ destekli alışveriş deneyimini yeni bir standart haline getirmeye kararlı görünüyor.
OpenAI, satıcı tarafını da ihmal etmiş değil. Şirket, chatgpt.com/tr-TR/merchants adresi üzerinden satıcı başvurularını almaya devam ediyor. Satıcılar ürün kataloglarını CSV, TSV, XML veya JSON formatlarında sisteme yükleyebiliyor. Üzerinde çalışılan yeni satıcı sayfasının özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere daha geniş bir erişim alanı sunması hedefleniyor.
Öte yandan OpenAI CEO’su Sam Altman, ocak ayının sonunda yaptığı açıklamada Codex ile ilgili yeni ürünlerin de önümüzdeki haftalarda tanıtılacağını söylemişti.