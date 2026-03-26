Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun herkes tarafından bilinen bir hesabı daha ortaya çıktı! Giriş kısmındaki cümle herkesi şaşırttı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünün ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu, şarkıcı İzzet Yıldızhan ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Kubilay Kaan Kundakçı'nın iddialara göre yakın çevresinin bildiği bir sosyal medya hesabı daha ortaya çıktı. Hesabın giriş kısmında yer alan “Hepiniz bir avuç lanet olası pisliksiniz” ifadesi dikkat çekti.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan 7 şüpheli hakkında verilen mahkeme kararının ayrıntıları ortaya çıktı. Kararda, cinayetin planlı şekilde işlendiği, şüphelilerin organize hareket ettiği ve delilleri karartma girişiminde bulunduğu vurgulandı. , Zuhal Kalaycıoğlu ve tutuklanırken yeni detaylar da bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NUN BİR HESABI DAHA ORTAYA ÇIKTI

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde, fenomen Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun herkes tarafından bilinen bir hesabı daha ortaya çıktı. İddiaya göre Kadayıfçıoğlu bu hesaptan sadece çok yakın arkadaşlarını takibe aldı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun herkes tarafından bilinen bir hesabı daha ortaya çıktı! Giriş kısmındaki cümle herkesi şaşırttı

Hesabın giriş kısmında yer alan “Hepiniz bir avuç lanet olası pisliksiniz” cümlesi dikkat çekerken, hesabın gerçekten Alaattin Kadayıfçıoğlu'na ait olup olmadığı ise kesin olarak bilinmemektedir.

Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun herkes tarafından bilinen bir hesabı daha ortaya çıktı! Giriş kısmındaki cümle herkesi şaşırttı

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NUN KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKTI

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 'Vurmak için gitmemiştim, olay anında gelişti' diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun silahını atışa hazır halde bulundurarak araca yöneldiği belirlenirken, kaçış planı da ortaya çıkı. Kaçış trafiğini ise aile dostu olan İzzet Yıldızhan'ın yürüttüğü öğrenildi.

Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun herkes tarafından bilinen bir hesabı daha ortaya çıktı! Giriş kısmındaki cümle herkesi şaşırttı

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NUN KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKTI

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 'Vurmak için gitmemiştim, olay anında gelişti' diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun silahını atışa hazır halde bulundurarak araca yöneldiği belirlenirken, kaçış planı da ortaya çıkı. Kaçış trafiğini ise aile dostu olan İzzet Yıldızhan'ın yürüttüğü öğrenildi.

HAKAN URAL, ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU HAKKINDA KONUŞTU

Ural’ın sunuculuğunu yaptığı programda, kızının sevgilisi olduğu dönemde Kadayıfçıoğlu için kullandığı övdü dolu ifadeler de yeniden hatırlandı. Ural, "Bu benim damat olacak gibi duruyor. Vallahi çok terbiyeli bir çocuk. Analizimi yaptım, çocuk aslan gibi, pırıl pırıl, dünyalar iyisi...” şeklinde konuşmuştu.

Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun herkes tarafından bilinen bir hesabı daha ortaya çıktı! Giriş kısmındaki cümle herkesi şaşırttı

, Alaattin Kadayıfçıoğlu olayıyla ilgili kendisine gelen eleştirilere cevap verdi. Ural, "Benim kızım hayatı deneyimlerken ne kadar doğrusu, yanlışı veya hatası varsa ben eleştirdim ama hep yanında oldum. Ben böyle bir babayım. Benim kızım 30 yaşında. Tek flörtü de Alaattin olmadı. Bu olay vuku bulmuş olmasaydı hiçbirinizin ne ayrıldığından ne de ne yaşadığından haberi bile yoktu. Kızım Alaattin'den ayrılalı 1.5 yıl oldu. Bana normal davranan bir adama benim kızımın flörtü olması hasebiyle negatif mi olayım? Ben nereden bileyim bu adamın cinayet işleyeceğini" dedi.

Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun herkes tarafından bilinen bir hesabı daha ortaya çıktı! Giriş kısmındaki cümle herkesi şaşırttı
