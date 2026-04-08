ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek." açıklamasının ardından sürenin dolmasına 1,5 saat kala Pakistan'ın girişimiyle ateşkes kararı geldi. Tarafların Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ İran Hürmüz Boğazı'nı açtı! 10 maddelik anlaşma şartları ortaya çıktı ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin ardından Pakistan'ın girişimiyle İran ve ABD arasında sağlanan geçici ateşkesle Hürmüz Boğazı geçişlere açıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdidi üzerine 1,5 saat kala Pakistan'ın girişimiyle ateşkes kararı alındı. Taraflar Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda anlaşmaya vardı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin mümkün olacağını belirtti. İran, müzakerelerin 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da başlayacağını duyurdu ve bunu 'tarihi bir zafer' olarak nitelendirdi.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI KARARI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi.

İran, ABD ve İsrail ile sağlanan geçici ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açtı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde diplomatik çabaları için Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir’ teşekkür ederek, "İran'a yönelik saldırıların durdurulması halinde güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sona erdirecektir. İki haftalık süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak ve teknik kısıtlamalar gözetilerek mümkün olacaktır" dedi.

İRAN TARİHİ ZAFER OLARAK DUYURDU

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, müzakerelerin "ABD tarafına tam bir güvensizlik içinde" 10 Nisan Cuma günü Pakistan’ın başkenti İslamabad'da başlayacağını duyurarak, "Tarihi bir zafer elde ettik" dedi.

İŞTE 10 MADDELİK ANLAŞMA

İran basınında yer alan haberlerde, İran’ın ABD’ye sunduğu teklifin 10 maddesi paylaşıldı. Haberde söz konusu maddelerin, saldırmazlık taahhüdü, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün sürdürülmesi, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin kabul edilmesi, tüm birincil yaptırımların kaldırılması, tüm ikincil yaptırımların kaldırılması, tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi, tüm Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararlarının sona erdirilmesi, İran'a tazminat ödenmesi, ABD muharip kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi ve Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürütülenler de dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi olduğu aktarıldı.