ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump'ın verdiği süre doldu, açıklama geldi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik müzakerelerde verdiği sürenin 03.00'te (TSİ) dolmasına 1,5 saat kala ateşkes görüşmelerinde kritik bir açıklama geldi. 28 Şubat'ta başlayan savaş 40'ıncı gününde en sert günlerinden birini yaşıyor. Trump gün içerisinde yaptığı açıklamasında "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek." şeklinde tehdit savurmasının ardından geri sayım başlamıştı. Dünyanın pek çok yerinden saldırıların sona erdirilmesi ve Donald Trump'ın süreyi uzatması noktasında çağrılar geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatması, İran yönetimine ise Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açması çağrısında bulundu. Beyaz Saray tarafından Trump'ın bu teklifi değerlendirdği yönünde açıklamalar geldi. Öte yandan İran vatandaşlarına uyarılarda bulunarak dışarı çıkmamaları yönünde bildirim yaptı ve hedef alınabilecek noktalarda hazırlıklara başladı.

