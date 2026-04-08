Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump'ın verdiği süre doldu, açıklama geldi!
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik müzakerelerde verdiği sürenin 03.00'te (TSİ) dolmasına 1,5 saat kala ateşkes görüşmelerinde kritik bir açıklama geldi. 28 Şubat'ta başlayan savaş 40'ıncı gününde en sert günlerinden birini yaşıyor. Trump gün içerisinde yaptığı açıklamasında "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek." şeklinde tehdit savurmasının ardından geri sayım başlamıştı. Dünyanın pek çok yerinden saldırıların sona erdirilmesi ve Donald Trump'ın süreyi uzatması noktasında çağrılar geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'a tanınan süreyi iki hafta uzatması, İran yönetimine ise Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açması çağrısında bulundu. Beyaz Saray tarafından Trump'ın bu teklifi değerlendirdği yönünde açıklamalar geldi. Öte yandan İran vatandaşlarına uyarılarda bulunarak dışarı çıkmamaları yönünde bildirim yaptı ve hedef alınabilecek noktalarda hazırlıklara başladı.
İSRAİL MÜZAKERELERE KATILMAYI KABUL ETTİ
Beyaz Saray İsrail'in de ateşkese katılmayı kabul ettiğini duyurdu.
TRUMP SALDIRIYI ERTELEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırılara iki haftalık ara verilmesini kabul ettiğini duyurdu. Trump sosyal medya hesabından paylaşımında kararını şu şekilde duyurdu:
"İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen, derhal ve güvenli biçimde açmayı kabul etmesi koşuluyla İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki hafta boyunca askıya almayı kabul ediyorum. İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için işe yarar bir temel oluşturduğuna inanıyoruz, Geçmişteki çeşitli anlaşmazlık noktalarının neredeyse tamamında ABD ile İran mutabık kalmış durumda, iki haftalık süre ise anlaşmanın tamamlanmasına ve hayata geçirilmesine imkan tanıyacaktır,"