Kamu bankalarında dev atama: VakıfBank ve Halkbank’ın genel müdürleri değişti, yeni isimler belli oldu!

VakıfBank’ta uzun süredir genel müdürlük görevini yürüten Abdi Serdar Üstünsalih’in yerine sürpriz bir isim atandı. Halkbank Genel Müdürü olarak görev yapan Osman Arslan, VakıfBank’ın yeni genel müdürü olarak göreve getirildi.
Osman Arslan’ın VakıfBank’a geçmesiyle boşalan Halkbank Genel Müdürlüğü koltuğu da doldu. Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Recep Süleyman Özdil, Halkbank’ın yeni genel müdürü olarak atandı.
Ziraat Bankası'nda ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı öğrenildi.