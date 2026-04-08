Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kamu bankalarında dev atama: VakıfBank ve Halkbank’ın genel müdürleri değişti, yeni isimler belli oldu!

Kamu bankaları VakıfBank ve Halkbank’ın yönetim kademesinde kritik değişiklikler yapıldı. Abdi Serdar Üstünsalih’ten boşalan VakıfBank Genel Müdürlüğü koltuğuna Osman Arslan getirilirken, Halkbank’ın yeni genel müdürü ise Recep Süleyman Özdil oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kamu bankalarında dev atama: VakıfBank ve Halkbank’ın genel müdürleri değişti, yeni isimler belli oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 00:06

’ta uzun süredir genel müdürlük görevini yürüten Abdi Serdar Üstünsalih’in yerine sürpriz bir isim atandı. Genel Müdürü olarak görev yapan Osman Arslan, VakıfBank’ın yeni genel müdürü olarak göreve getirildi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
VakıfBank ve Halkbank'ta genel müdürlük değişiklikleri yaşandı.
VakıfBank'ın yeni genel müdürü Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan oldu.
Osman Arslan'ın yerine Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Recep Süleyman Özdil getirildi.
VakıfBank'ın önceki genel müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'ti.
Ziraat Bankası'nda herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
HALKBANK'IN MÜDÜRÜ ÖZDİL OLDU

Osman Arslan’ın VakıfBank’a geçmesiyle boşalan Halkbank Genel Müdürlüğü koltuğu da doldu. Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Recep Süleyman Özdil, Halkbank’ın yeni genel müdürü olarak atandı.

Ziraat Bankası'nda ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Atamalarda dikkat çeken isim! İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yeni görevi belli oldu
HSK hâkim ve savcı atama listesi sorgulama ekranı! Hâkim ve savcı atama sonuçları
ETİKETLER
#vakıfbank
#halkbank
#Osman Arslan
#Genel Müdür Atamaları
#Recep Süleyman Özdil
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.