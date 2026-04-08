Alevlerle mücadele kamerada! İtfaiye erinin kask kamerası müdahaleyi anbean kaydetti

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi’nde bulunan 2. Sanayi Sitesinde bir oto tamir dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Oto tamir dükkanının büyük hasar gördüğü yangında itfaiye erinin kask kamerası ise alevlerle mücadele anlarını gözler önüne derdi.