Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sultangazi'de korkutan gece: Trafoda başlayan yangın kömür deposuna sıçradı

İstanbul Sultangazi'de bir elektrik trafosunda çıkan yangın, yanındaki kömür deposu ve ofis olarak kullanılan binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 06:51
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 06:51

Sultangazi'de trafoda başlayan yangın, yanındaki kömür deposuna sıçradı. Büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultangazi'de korkutan gece: Trafoda başlayan yangın kömür deposuna sıçradı

TRAFODA BAŞLAYAN ALEVLER KÖMÜR DEPOSUNA SIÇRADI

04.30 sıralarında Sultangazi Eski Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre trafoda başlayan yangın hemen yanında kömür deposu ve ofis olarak kullanılan 2 katlı binaya sıçradı. Kömürlerin de alev almasıyla büyüyen yangın üst katındaki ofise doğru yayıldı.

Sultangazi'de korkutan gece: Trafoda başlayan yangın kömür deposuna sıçradı

BİR SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cadde üzerini yangın sebebiyle duman kaplarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda ise tamamen söndürüldü.

Sultangazi'de korkutan gece: Trafoda başlayan yangın kömür deposuna sıçradı

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken, 2 katlı binada büyük ölçüde hasar meydana geldi. Yetkiler olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yangında hayatını kaybetmişti! Ölümünün arkasından cinayet çıktı
Anne ve 5 çocuğu korkunç yangında can verdi! Acı detay ortaya çıktı: İşte babanın son sözü
ETİKETLER
#Güncel Haber
#Itfaiye Müdahalesi
#Trafo Yangını
#Sultangazi Yangın
#Kömür Deposu Yangını
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.