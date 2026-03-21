Kepez ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi 310 Sokak üzerinde bulunan sera işçilerinin kaldığı prefabrik yapıda yangın çıktı. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangın tüm eve yayılırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla faciadan kaçarken, 7 aylık hamile anne ile 5 çocuğu feci şekilde can verdi. Bayram günü yaşanan yangında acı detay da ortaya çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Anne ve 5 çocuğu korkunç yangında can verdi! Acı detay ortaya çıktı Kepez ilçesinde sera işçilerinin kaldığı prefabrik evde çıkan ve sobadan kaynaklandığı düşünülen yangında 7 aylık hamile anne ile 5 çocuğu hayatını kaybetti. Yangın, Kepez ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi 310 Sokak'ta sera işçilerinin kaldığı prefabrik yapıda meydana geldi. Yangın sırasında içeride bulunan yabancı uyruklu aileden 4 kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yangında 7 aylık hamile Leyle Elali (26) ve 5 çocuğu hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen baba Şevvah Ahmed ile 2 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne ve çocuklarının cenazeleri Suriye'nin Münbiç kentinde defnedilecek.

ANNE VE 5 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sırasında içeride bulunan yabancı uyruklu aileden 4 kişi, vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise alevlerin hemen bitişikte bulunan diğer yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın sabahın ilk saatlerinde tamamen söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından prefabrik yapıda aynı aileden 5'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangında, 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Leyle Elali (26) ile çocuklar Ahmed (53), Ahmet Ahmed (2) ile işletme sahibi Rahman Genç ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"YARIN BAYRAM, ERKEN UYUYALIM"

Dumandan etkilenen baba Şevvah Ahmed ile 2 yaşındaki oğlu Ahmed Ahmed'in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, babanın yangından önce akşam saatlerinde çocuklarına, "Yarın bayram, erken yatalım" dediği, kendisinin de erken saatlerde uyuduğu belirtildi.

SURİYE'DE DEFNEDİLECEKLER

Yangında yaşamını yitiren anne Leyle Elali ile 5 çocuğun cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne Leyle Elali'nin babası İsmail Ali ve aile yakınlarının, geldikleri adli tıp morgunda evrak işlemleri nedeniyle cenazeleri pazartesi günü alacakları öğrenildi. Anne ve çocuklarının cenazelerinin Suriye'nin Münbiç kentinde defnedileceği öğrenildi.