Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD ve İsrail'den İran'a kritik saldırı! Nükleer tesis hedef alındı

ABD ve İsrail İran'ın Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirilirken yapılan incelemelerde herhangi bir radyoaktif sızıntı tespit edilmedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 14:18

ve ’in ’a yönelik saldırıları 22’nci gününde devam ederken, taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. İran medyasında yer alan haberlere göre ABD ve İsrail, İran'a sabah saatlerinde düzenledikleri ortak hava saldırısında Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi’ni hedef aldı.

HABERİN ÖZETİ

ABD ve İsrail, İran'ın Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi'ne ortak hava saldırısı düzenledi; saldırı sonrası tesiste radyoaktif sızıntı tespit edilmedi.
ABD ve İsrail, İran'ın Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi'ne ortak hava saldırısı düzenledi.
İran, saldırıyı uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na aykırı bulduğunu belirtti.
Saldırı sonrası yapılan teknik incelemelerde tesiste herhangi bir radyoaktif sızıntı veya çevre için tehlike tespit edilmedi.
Natanz tesisi, geçen yılki savaşta ve mevcut 22 günlük saldırılarda ana hedeflerden biri olmaya devam ediyor.
İran Atom Enerjisi Kurumu’nun raporunda saldırının uluslararası hukuk ve yükümlülüklere aykırı olduğu belirtilerek, “Bu eylem, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) başta olmak üzere nükleer güvenlik ve emniyete ilişkin düzenlemelerle çelişmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Saldırı sonrası tesiste radyoaktif sızıntı ihtimaline karşı teknik incelemelerin başlatıldığı, nükleer güvenlik birimlerinin tesis çevresinde gerekli kontrolleri gerçekleştirdiği bildirildi.

HERHANGİ BİR SIZINTI TESPİT EDİLMEDİ

İlk değerlendirmelere göre önceden alınan tedbirler sayesinde herhangi bir radyoaktif sızıntının tespit edilmediği ve çevrede yaşayanlar için herhangi bir tehlike bulunmadığı kaydedildi.

Natanz tesisi, geçtiğimiz yılın Haziran ayında İsrail ile İran arasında yaşanan ve ABD'nin de katıldığı 12 gün süren savaşın ana hedeflerinden biriydi ve 28 Şubat'ta yeniden başlayan saldırılarda da hedef alınmaya devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya ile ABD arasında gizli pazarlık: İran'a karşılık Ukrayna
İsrail Mescid-i Aksa'yı işgal için harekete geçti! İmam İkrime Sabri, Türkiye Gazetesi'ne ağlayarak anlattı
