ABD ve İsrail'den İran'a kritik saldırı! Nükleer tesis hedef alındı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 22’nci gününde devam ederken, taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. İran medyasında yer alan haberlere göre ABD ve İsrail, İran'a sabah saatlerinde düzenledikleri ortak hava saldırısında Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi’ni hedef aldı.
İran Atom Enerjisi Kurumu’nun raporunda saldırının uluslararası hukuk ve yükümlülüklere aykırı olduğu belirtilerek, “Bu eylem, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) başta olmak üzere nükleer güvenlik ve emniyete ilişkin düzenlemelerle çelişmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Saldırı sonrası tesiste radyoaktif sızıntı ihtimaline karşı teknik incelemelerin başlatıldığı, nükleer güvenlik birimlerinin tesis çevresinde gerekli kontrolleri gerçekleştirdiği bildirildi.
İlk değerlendirmelere göre önceden alınan tedbirler sayesinde herhangi bir radyoaktif sızıntının tespit edilmediği ve çevrede yaşayanlar için herhangi bir tehlike bulunmadığı kaydedildi.
Natanz tesisi, geçtiğimiz yılın Haziran ayında İsrail ile İran arasında yaşanan ve ABD'nin de katıldığı 12 gün süren savaşın ana hedeflerinden biriydi ve 28 Şubat'ta yeniden başlayan saldırılarda da hedef alınmaya devam ediyor.