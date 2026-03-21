Kudüs’te artan gerilim ve ibadet özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, Mescid-i Aksa’nın en zorlu dönemlerinden birine sahne oluyor.

İsrail Mescid-i Aksa'yı işgal için harekete geçti! İmam İkrime Sabri, Türkiye Gazetesi'ne ağlayarak anlattı

HABERİN ÖZETİ İsrail Mescid-i Aksa'yı işgal için harekete geçti! İmam İkrime Sabri, Türkiye Gazetesi'ne ağlayarak anlattı Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'da yaşanan gerilimi ve ibadet özgürlüğüne getirilen kısıtlamaları “bin yılın zulmü” olarak nitelendirerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. İkrime Sabri, Müslümanların ilk kıblesinde teravih, bayram ve cuma namazlarının kılınmasına izin verilmediğini belirtti. Sabri, şehirdeki kiliselerin açık olduğunu ve Yahudilerin ibadetlerini serbestçe yerine getirebildiğini vurgulayarak Müslümanlara yönelik uygulamalara tepki gösterdi. Mescid-i Aksa İmamı, siyonist yönetimin tepki ölçtüğünü ve birkaç gün içinde bu mabedin siyonist askerlerin fiilî işgaline uğrayabileceği yönünde hazırlıklar yapıldığını ifade etti. Sabri, İsrail'in işgal ve imha senaryosuna göre ilerlediğini ve Müslümanlar üzerindeki ölü toprağını atmak zorunda olduğunu dile getirdi. Sabri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını takdir ettiğini belirterek, Mescid-i Aksa'yı unutmaması ricasında bulundu.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri, Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'e yaptığı özel açıklamada yaşananları “bin yılın zulmü” olarak nitelendirerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Katliamcı İsrail’in İran ile yürüttüğü savaşın etkilerinin kendilerine yansıtıldığını belirten Sabri, Müslümanların ilk kıblesinde teravih, bayram ve cuma namazlarının kılınmasına izin verilmediğini ifade etti.

Sabri, şehirdeki kiliselerin açık olduğunu ve Yahudilerin ibadetlerini serbestçe yerine getirebildiğini belirterek, Müslümanlara yönelik uygulamalara tepki gösterdi.

‘BU KUTLU MABET, SİYONİSTLERİN FİİLİ İŞGALİNE UĞRAYABİLİR"

Aksa Mescidi esirken Müslümanların bayram sevincini tam yaşamasının imkansız olduğunu söyleyen Sabri şu sözlere yer verdi;

“Bütün insaf sahibi insanları ve dünya Müslümanlarını uyarıyorum. Siyonist yönetim tepki ölçüyor. Çok değil, birkaç gün içerisinde bu kutlu mabet, siyonist askerlerin fiilî işgaline uğrayabilir; bu yönde hazırlıklar yaptıklarını biliyoruz. Müslümanlar üzerindeki ölü toprağını atmak zorunda. Ümmet olarak esir durumdaki ilk kıblemize duyarsız kaldık ve bilinç olarak uzak durduk. Gerektiği gibi sahip çıkamadık."

"Şimdi siyonist ateş maalesef Kudüs ve Aksa Mescidi’ne uzak kalanların topraklarını tehdit ediyor. Yarın ne olacağımızı, mescidimize ne yapacaklarını bilmiyoruz. Her şey İsrail’in işgal ve imha senaryosuna göre ilerliyor. Bizim İran savaşı ile ne ilgimiz var? Üstelik saldıran taraf İsrail iken, mescit çevresinde namaz kılanlar dahi darbediliyor."

"İsrail, dininin ve ahlakının gereğini yapıyor. Asıl mesele İslam dünyasının sorumlulukları ve ne yaptığıdır. Resulullah’ın göğe yükseldiği bu makam böyle boynu bükük iken Müslümanlar nasıl bayram coşkusu yaşayabilir”

"SAYIN ERDOĞAN'IN ÇABALARINI GÖRÜYOR VE TAKDİR EDİYORUZ"

Açıklamalarının sonunda Türkiye’ye de selam gönderen Sabri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletinin bayramını kutlayarak “Sayın Erdoğan’ın çabalarını görüyor ve takdir ediyoruz. Ondan ricam Mescid-i Aksa’yı unutmasın, unutturmasın. Rabb’imiz Müslümanları bu zilletten kurtarsın ve bu, esaret altındaki son bayramımız olsun” temennisinde bulundu.

Sabri, kendilerine yönelik tacizlerin zirve noktasında olduğunu vurguladı.