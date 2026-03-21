Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail Mescid-i Aksa'yı işgal için harekete geçti! İmam İkrime Sabri, Türkiye Gazetesi'ne ağlayarak anlattı

Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri İsrail'in Müslümanların ibadet özgürlüğünü kısıtladığını ve Mescid-i Aksa'nın işgal tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Öte yandan Sabri, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını takdir eden Sabri, Aksa'nın unutulmamasını istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İsrail Mescid-i Aksa'yı işgal için harekete geçti! İmam İkrime Sabri, Türkiye Gazetesi'ne ağlayarak anlattı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
21.03.2026
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
21.03.2026
saat ikonu 13:06

'te artan gerilim ve ibadet özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, 'nın en zorlu dönemlerinden birine sahne oluyor.

İsrail Mescid-i Aksa'yı işgal için harekete geçti! İmam İkrime Sabri, Türkiye Gazetesi'ne ağlayarak anlattı

0:00 151
HABERİN ÖZETİ

İsrail Mescid-i Aksa'yı işgal için harekete geçti! İmam İkrime Sabri, Türkiye Gazetesi'ne ağlayarak anlattı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'da yaşanan gerilimi ve ibadet özgürlüğüne getirilen kısıtlamaları “bin yılın zulmü” olarak nitelendirerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.
İkrime Sabri, Müslümanların ilk kıblesinde teravih, bayram ve cuma namazlarının kılınmasına izin verilmediğini belirtti.
Sabri, şehirdeki kiliselerin açık olduğunu ve Yahudilerin ibadetlerini serbestçe yerine getirebildiğini vurgulayarak Müslümanlara yönelik uygulamalara tepki gösterdi.
Mescid-i Aksa İmamı, siyonist yönetimin tepki ölçtüğünü ve birkaç gün içinde bu mabedin siyonist askerlerin fiilî işgaline uğrayabileceği yönünde hazırlıklar yapıldığını ifade etti.
Sabri, İsrail'in işgal ve imha senaryosuna göre ilerlediğini ve Müslümanlar üzerindeki ölü toprağını atmak zorunda olduğunu dile getirdi.
Sabri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını takdir ettiğini belirterek, Mescid-i Aksa'yı unutmaması ricasında bulundu.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri, Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'e yaptığı özel açıklamada yaşananları “bin yılın zulmü” olarak nitelendirerek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

İsrail Mescid-i Aksa'yı işgal için harekete geçti! İmam İkrime Sabri, Türkiye Gazetesi'ne ağlayarak anlattı

Katliamcı İsrail’in İran ile yürüttüğü savaşın etkilerinin kendilerine yansıtıldığını belirten Sabri, Müslümanların ilk kıblesinde teravih, bayram ve cuma namazlarının kılınmasına izin verilmediğini ifade etti.

Sabri, şehirdeki kiliselerin açık olduğunu ve Yahudilerin ibadetlerini serbestçe yerine getirebildiğini belirterek, Müslümanlara yönelik uygulamalara tepki gösterdi.

İsrail Mescid-i Aksa'yı işgal için harekete geçti! İmam İkrime Sabri, Türkiye Gazetesi'ne ağlayarak anlattı

‘BU KUTLU MABET, SİYONİSTLERİN FİİLİ İŞGALİNE UĞRAYABİLİR"

Aksa Mescidi esirken Müslümanların bayram sevincini tam yaşamasının imkansız olduğunu söyleyen Sabri şu sözlere yer verdi;

“Bütün insaf sahibi insanları ve dünya Müslümanlarını uyarıyorum. Siyonist yönetim tepki ölçüyor. Çok değil, birkaç gün içerisinde bu kutlu mabet, siyonist askerlerin fiilî işgaline uğrayabilir; bu yönde hazırlıklar yaptıklarını biliyoruz. Müslümanlar üzerindeki ölü toprağını atmak zorunda. Ümmet olarak esir durumdaki ilk kıblemize duyarsız kaldık ve bilinç olarak uzak durduk. Gerektiği gibi sahip çıkamadık."

İsrail Mescid-i Aksa'yı işgal için harekete geçti! İmam İkrime Sabri, Türkiye Gazetesi'ne ağlayarak anlattı

"Şimdi siyonist ateş maalesef Kudüs ve Aksa Mescidi’ne uzak kalanların topraklarını tehdit ediyor. Yarın ne olacağımızı, mescidimize ne yapacaklarını bilmiyoruz. Her şey İsrail’in işgal ve imha senaryosuna göre ilerliyor. Bizim İran savaşı ile ne ilgimiz var? Üstelik saldıran taraf İsrail iken, mescit çevresinde namaz kılanlar dahi darbediliyor."

"İsrail, dininin ve ahlakının gereğini yapıyor. Asıl mesele İslam dünyasının sorumlulukları ve ne yaptığıdır. Resulullah’ın göğe yükseldiği bu makam böyle boynu bükük iken Müslümanlar nasıl bayram coşkusu yaşayabilir”

İsrail Mescid-i Aksa'yı işgal için harekete geçti! İmam İkrime Sabri, Türkiye Gazetesi'ne ağlayarak anlattı

"SAYIN ERDOĞAN'IN ÇABALARINI GÖRÜYOR VE TAKDİR EDİYORUZ"

Açıklamalarının sonunda Türkiye’ye de selam gönderen Sabri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk milletinin bayramını kutlayarak “Sayın Erdoğan’ın çabalarını görüyor ve takdir ediyoruz. Ondan ricam Mescid-i Aksa’yı unutmasın, unutturmasın. Rabb’imiz Müslümanları bu zilletten kurtarsın ve bu, esaret altındaki son bayramımız olsun” temennisinde bulundu.

Sabri, kendilerine yönelik tacizlerin zirve noktasında olduğunu vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya ile ABD arasında gizli pazarlık: İran'a karşılık Ukrayna
Abbas Arakçi, ABD'nin açıklamalarını Vietnam Savaşı dönemine benzetti! "Gerçeklik başka bir şey"
ETİKETLER
#mescid-i aksa
#Kudüs
#İbadet Özgürlüğü
#İkrime Sabri
#İsrail Zulmü
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.