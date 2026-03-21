Hatay'da 3 ölü, 25 yaralının olduğu kavgada kahreden detay! Baba-oğul çıktılar

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde iki aile arasında savaşı andıran bir kavga çıktı. Sözlü başlayan tartışma aile bireylerinin de araya girmesiyle adeta kaosa dönüştü. Tarafların birbirlerine taş, sopa ve silahlarla saldırdığı kavga dehşete düşürürken, olayda 25 kişi yaralanarak kentteki hastanelere sevk edildi.

KAVGADA KAHREDEN DETAY

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın ve Nidal Hortum olduğu öğrenilen 3 kişi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MAHALLEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Mahallede jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, tarafların savaşı andıran bir şekilde birbirlerine saldırdıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki geniş güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi.