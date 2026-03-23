Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Yangında hayatını kaybetmişti! Ölümünün arkasından cinayet çıktı

Kırklareli'nde 8 Mart'ta meydana gelen olayda bir ikamette çıkan yangında M.E. isimli erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olay ilk etapta yangın kaynaklı ölüm olarak değerlendirilirken ekiplerin yürüttüğü çalışmada cinayetin perde arkası aydınlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yangında hayatını kaybetmişti! Ölümünün arkasından cinayet çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 21:47

'nde 8 Mart'ta acı bir olay meydana gelmişti. Bir ikamette çıkan yangında M.E. isimli erkek şahıs hayatını kaybetmişti.

Kırklareli'de yaşanan olay ilk etapta kaynaklı ölüm olarak değerlendirildi. Ancak Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucu olayın perde arkası aydınlatıldı.

Yangında hayatını kaybetmişti! Ölümünün arkasından cinayet çıktı

ÖLÜMÜN ARKASINDAN CİNAYET ÇIKTI

Yapılan araştırmalarda, yangından kısa süre önce çevrede bir kadının elinde kağıt ve karton parçalarıyla dolaştığı tespit edildi. Bunun üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, şüpheli G.Ö. teknik ve fiziki takibe alındı. Telefon incelemeleri ve deliller doğrultusunda 21 Mart'ta gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık ve avukat huzurunda yapılan yer gösterme işlemlerinde maktulle daha önceden husumeti bulunduğunu, eylemi planladığını ve evin çatısından bahçeye yönelerek kağıt ve tahta parçalarını ayçiçeği yağı ile tutuşturup yangın çıkardığını itiraf etti.

Şüpheli G.Ö., "tasarlayarak ve yangınla kasten öldürme" suçundan sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
#yangın
#cinayet
#kırklareli
#Tasarlayarak Öldürme
#Kadın Fail
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.