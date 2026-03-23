Ekonomi
 | Banu İriç

Bayat ekmeğin fiyatı tepki çekmişti! Ticaret Bakanlığı işin aslını açıkladı

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Ankara'da bir fırının bayatlamış ekmekleri 6 liradan sattığı iddiası tartışma başlatmıştı. Dar gelirlilerin taze ekmek alamadığı için bayat aldığı öne sürülürken işin doğrusunu Ticaret Bakanlığı açıkladı.

GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 20:59
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 21:04

'da bir işletmede bayat ekmeklerin dar gelirlilerin alması amacıyla ucuza satıldığı iddiası sonrası harekete geçti. Yapılan incelemelerde işletmenin bayat değil bir günlük beklemiş ekmekleri 6 liradan sattığı tespit edilirken bu şekilde ekmek satın almak isteyenlerin besici ve mandıracılar olduğu açıklandı.

"BAYAT EKMEK 6 LİRADAN SATILIYOR" İDDİASI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan “Ankara’da bayat ekmek 6 liradan satılıyor” yönündeki paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca konu hızla incelenmiştir.

Habere konu işletmede; 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğu, işletmede iki günlük ekmek bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılar tarafından düşük bedelle alındığı, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 TL’den satıldığı anlaşılmıştır.

Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek paylaşımlara karşı vatandaşlarımızın resmî açıklamaları dikkate almaları önem taşımaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı ilgilendiren her konuda gerekli incelemeleri yapmaya ve doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

"EKMEK ÜZERİNE ALGI YAPILMASINA SESSİZ KALAMAYIZ"

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, CHP'li bazı isimlerin bu haberi vatandaşların dar gelirli olmasından dolayı bayat ekmek almak zorunda kaldığı şeklinde yansıtmasına tepki göstererek "Vatandaşımızın ekmeği üzerinden algı yapılmasına da, yanlış bilginin yayılmasına da sessiz kalmayız." ifadelerini kullandı.

Gerçek tablonun net şekilde ortaya konulduğunu vurgulayan Kaplan "Bizim işimiz; vatandaşımızın hakkını korumak, doğru bilgiyi hızla paylaşmak ve kimsenin milletimizi yanıltmasına fırsat vermemektir. Yanlış bilgiye değil, gerçeğe kulak verelim." dedi.

https://x.com/bekir_kaplan/status/2036124125899395463?s=20

