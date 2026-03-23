Bitcoin şaha kalktı, Orta Doğu’dan gelen haberle tarihi eşik aşıldı

Orta Doğu'da yaşanan ve piyasaları etkisi altına alan gerilimde her yeni gelişme bir enstrümanı fiyatlıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'daki enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik saldırıları beş gün ertelediğini açıklamasının ardından Bitcoin, Hazine tahvilleri ve hisse senedi vadeli işlemleri ile birlikte yükseldi.

BITCOIN NE KADAR?

Kripto paranın amiral gemisi Bitcoin yüzde 4,8'e varan bir artış kaydetti ve 71,550 dolar civarında seyrediyor. Ether ve Solana gibi daha küçük kripto paralar da değer kazandı.

TRUMP NE DEDİ?

Haftalardır kara harekatı ve enerji tesislerinin imhası senaryolarını fiyatlayan küresel piyasalara, bizzat Başkan Trump’tan "ateşkes" sinyali geldi.

Trump, ABD ve İran heyetleri arasında Orta Doğu’daki düşmanlıkların tamamen sona erdirilmesine yönelik "derinlemesine ve yapıcı" görüşmeler yapıldığını belirterek, orduya operasyonları askıya alma talimatı verdiğini duyurdu.