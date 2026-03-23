Faizsiz kredi arayanlara müjde! 3 trilyon liralık kredi yarışında rakamlar değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 42 milyar 347 milyon lira artarak 3 trilyon 88 milyar 993 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 731 milyar 312 milyon lirası konut, 46 milyar 962 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 310 milyar 719 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.