Faizsiz kredi arayanlara müjde! 3 trilyon liralık kredi yarışında rakamlar değişti

Mart 23, 2026 15:59
Faizsiz kredi

Faizsiz kredi yarışında rakamlar güncellendi. Tüketiciler nakit ihtiyaçlarını gidermek için sıklıkla ihtiyaç kredisine başvuruyor. İhtiyaç kredisinde 0 faizli krediler özellikle yeni müşteriler için cazip bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 42 milyar 347 milyon lira artarak 3 trilyon 88 milyar 993 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 731 milyar 312 milyon lirası konut, 46 milyar 962 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 310 milyar 719 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. 

QNB faizsiz kredi

Peki hangi banka ne kadar nakit için faizsiz kredi seçeneği sunuyor? İşte detaylar...

60.000 TL %0 faizli ihtiyaç kredisi (3 ay)

25.000 TL %0 taksitli nakit avans

Toplam: 85.000 TL
 

DenizBank faizsiz kredi

65.000 TL %0 faizli kredi (3 ay)

25.000 TL %0 nakit avans

Toplam: 90.000 TL

 

İş Bankası faizsiz kredi

25.000 TL %0 taksitli avans

30.000 TL %0 ek hesap

Toplam: 55.000 TL
 

Garanti BBVA faizsiz kredi

50.000 TL %0 kredi (3 ay)

25.000 TL %0 avans hesap

Toplam: 75.000 TL
 

Akbank faizsiz kredi

45.000 TL %0 kredi (12 ay)

25.000 TL %0 taksitli avans

Toplam: 70.000 TL
 

Albaraka Türk faizsiz kredi

40.000 TL %0 finansman

60.000 TL kartla taksit

Toplam: 100.000 TL
 

GetirFinans

Düşük Faizli Kampanyalar

650.000 TL’ye kadar %2,99 faiz

ON Dijital Bankacılık

150.000 TL %2,99 (24 ay)
 

Akbank

Toplam: 100.000 TL 

Faiz oranı: %0,99 (12 ay)


 

teb

Toplam: 125.000 TL

Faiz oranı: %3,39


 

Enpara.com

Toplam: 125.000 TL 

Faiz oranı: %2,99 (36 ay, masrafsız)

ING

Toplam: 25.000 TL 

Faiz oranı: %2,99

DenizBank

Toplam: 20.000 TL 

Faiz oranı: %1,99
 

QNB

Toplam: 100.000 TL

Faiz oranı: %1,99

 

Katılım / Finansman Faizsiz Sistem

Türkiye Finans Katılım Bankası

400.000 TL %3,59 kâr payı

Kuveyt Türk

50.000 TL kart harcamasına taksit
 

