Telefon fiyatlarına zam sinyali

Çin’de akıllı telefon satışları 2026’nın ilk iki ayında geriledi. Buna rağmen Apple ve Huawei pazar payını artırdı. Artan bellek maliyetleri ise özellikle Çinli üreticileri fiyat artışına zorluyor.
Küresel akıllı telefon pazarında son dönemde toparlanma işaretleri görülse de, Çin tarafında tablo pek öyle değil. Sektörün en kritik merkezlerinden biri olan ülkede satışlar yılın ilk aylarında zayıf kaldı. Bu da hem üreticiler hem de tüketiciler açısından yeni bir dönemin habercisi gibi duruyor.
Counterpoint Research verilerine göre, Çin’de akıllı telefon satışları 2026’nın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 düştü. Şubat ayında Çin Yeni Yılı’nın etkisiyle sınırlı bir toparlanma yaşansa da bu hareket, Ocak ayındaki kaybı telafi etmeye yetmedi.
Aslında tablo biraz karışık. Bir yanda toparlanma beklentisi var, diğer yanda ise maliyet baskısı giderek artıyor. Özellikle bellek maliyetlerindeki yükseliş, üreticilerin elini zorluyor. Bu baskı da doğrudan fiyatlara yansıyabilecek bir sürecin önünü açıyor.
Pazardaki genel daralmaya rağmen bazı markalar öne çıkmayı başardı. Apple, iPhone 17 serisine yönelik güçlü talebin etkisiyle satışlarını yüzde 23 artırdı. Huawei de bu dönemde konumunu güçlendiren şirketlerden biri oldu.
Huawei’nin özellikle yerel tedarik zincirine yaptığı yatırımlar dikkat çekiyor. Şirket, küresel bellek fiyatlarındaki artış karşısında bu yapıyla bir denge kurmaya çalışıyor. Doğrusu, bu strateji kısa vadede elini rahatlatmış görünüyor.
Öte yandan Çinli üreticiler açısından tablo daha zorlu. Vivo ve Oppo gibi markalar, artan maliyetler nedeniyle fiyat artışına gitmek zorunda kalacaklarını şimdiden doğrulamış durumda.
Yani mesele sadece satışlardaki düşüş değil. Üretim maliyetleri yükselirken talebin zayıflaması, markaları daha kırılgan bir noktaya itiyor. Bu da önümüzdeki dönemde tüketicinin daha pahalı telefonlarla karşılaşabileceği anlamına geliyor.