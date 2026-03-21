Telefon fiyatlarına zam sinyali

ÇİN’DE SATIŞLAR İLK İKİ AYDA GERİLEDİ

Counterpoint Research verilerine göre, Çin’de akıllı telefon satışları 2026’nın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 düştü. Şubat ayında Çin Yeni Yılı’nın etkisiyle sınırlı bir toparlanma yaşansa da bu hareket, Ocak ayındaki kaybı telafi etmeye yetmedi.

Aslında tablo biraz karışık. Bir yanda toparlanma beklentisi var, diğer yanda ise maliyet baskısı giderek artıyor. Özellikle bellek maliyetlerindeki yükseliş, üreticilerin elini zorluyor. Bu baskı da doğrudan fiyatlara yansıyabilecek bir sürecin önünü açıyor.